Messi va por un gran récord de Cristiano Ronaldo

La Pulga comenzará este martes la edición 2022-23 con el Paris Saint Germain, mientras que el portugués no la disputará, ya que no encontró un buena oferta para salir del Manchester United y el club inglés jugará la UEFA Europa League. Será la primera vez en 19 años que no peleará por la Orejona.

Messi deberá marcar 15 goles para alcanzarlo a Cristiano, algo que justamente el único que logró esa marca en una edición, en dos oportunidades, fue CR7. Con la camiseta del Real Madrid, anotó 16 tantos en la de 2015-16 e, increíblemente, 17 en la 2013-14.

Para conseguirlo, Leo deberá superar su propio récord: 14 en la temporada 2011/12. Ahora, adaptado en el PSG y con un buen juego del equipo aunque en modo más asistidor que en goleador, tiene para ilusionarse. Messi enfrentará en la fase de grupos con el equipo parisino a Juventus, Benfica y Maccabi Haifa de Israel.

Los 10 máximos goleadores de la Champions League

Cristiano Ronaldo: 140 goles en 183 partidos.

Lionel Messi: 125 goles en 156 partidos.

Robert Lewandowski: 86 goles en 106 partidos.

Karim Benzema: 86 goles en 142 partidos.

Raúl González: 71 goles en 142 partidos.

Ruud van Nistelrooy: 56 goles en 73 partidos.

Thomas Muller: 52 goles en 134 partidos.

Thierry Henry: 50 goles en 112 partidos.

Zlatan Ibrahimovic: 48 goles en 124 partidos.

Andriy Shevchenko: 48 goles en 100 partidos.