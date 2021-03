Miguel Ángel Russo: "Hay que ser más inteligentes"

Luego de la primera derrota en este torneo, el entrenador tardó mucho más de lo acostumbrado en salir a dar la conferencia de prensa, pero finalmente se presentó y brindó sus sensaciones del partido, sin hacer alusión a ese conflicto entre compañeros. El entrenador fue autocrítico con el equipo.

A la hora de hacer un análisis de lo visto durante los noventa minutos afirmó: "El rival se encontró con un gol muy pronto, después tiene espacios y nosotros no encontramos nunca el ritmo del partido. Me preocupa no poder mantener los niveles individuales partido tras partido. No encontramos nunca el ritmo del partido".

Y agregó: "No se puede jugar bien sino tenés la pelota. Tenés que ir a buscarlo, pero no de forma desesperada. Hay que ser más inteligentes. Lo empatamos sobre el final y pecamos de ingenuos en esos minutos. Con lo que nos había costado".