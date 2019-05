despedida mora.jpg

Almeyda lo fue a buscar y enseguida se convirtió en jugador titular con buen feeling con la gente. El verano del 2013 ya con Ramón Díaz en el equipo se hizo fuerte el idilio con un doblete en Mar del Plata y el mismo “uruguayo” que le cantaban a Enzo empezó a escucharlo él casi con vergüenza. Sin embargo, sus 44 partidos y los 7 goles, en esa primera etapa se fueron diluyendo y una mala relación con Ramón Díaz lo fueron alejando del equipo.

Así tuvo que irse a jugar a Universidad Católica en 2014 y no estuvo en el torneo local que ganó aquel River del Pelado Díaz. Pero habría revancha: ni bien asumió Gallardo lo mandó a buscar a él y a su compatriota Carlos Sánchez. Ambos serían claves en el ciclo exitoso que estaba por llegar.

Gallardo no dudó en darle la titularidad para que haga dupla ofensiva con Teo Gutiérrez. Fue clave Mora en esa Copa Sudamericana del 2014 y también en la Copa Libertadores del año siguiente, continuando la dupla con Teo y luego acomodándose sin dramas a la llegada de Lucas Alario. Ese año y medio puso a Mora en el altar de las figuras y volvió a escuchar el “uruguayo” en cada partido que jugó.

Fue parte de todo el proceso de Gallardo y se metió de lleno en la estructura del grupo desde lo emocional y desde lo táctico. El DT supo reconocer que la famosa “presión alta” que le imprimió al equipo tuvo en Mora un actor indispensable. Luego, cuando perdió el lugar a manos de Driussi, siguió con las mismas ganas y sin generar nunca un conflicto. Fueron tiempos duros porque empezó el calvario de la cadera.

Tras muchas idas y vueltas, Mora decidió operarse en junio de 2017 por una necrosis aséptica en la cabeza del fémur. Sus chances de volver a jugar estaban en dudas y sin embargo lo consiguió y cuatro meses después volvería a entrenar. El milagro se concretó primero en la pretemporada del 2018 en un amistoso y luego el 28 de enero haría su re debut oficial ante Huracán como él mismo lo calificaría. Jugó 28 partidos e hizo 4 goles, recuperó la titularidad y hasta jugó los 90 minutos en la final ante Boca de la Supercopa Argentina.

Sin embargo en la parte final del año volvieron los dolores, su último partido con River fue el 27 de octubre, en el 1-0 a Aldosivi por la Superliga y estuvo en el banco sin ingresar en la semifinal de vuelta ante Gremio y en las finales ante Boca. Pero los dolores volvieron durante diciembre y tras algunos estudios, Mora, anunció: "Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida, el sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol”. Ahora tendrá su despedida.