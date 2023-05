Mundial Sub 20: Argentina se entrenó en Ezeiza y prepara su debut

El combinado nacional trabajó esta tarde en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, donde realizaron ejercicios a cargo del preparador físico Pablo Blanco, quien indicó bloques de fuerza y coordinación con pelota durante un cuarto de hora.

Posteriormente, Mascherano dispuso de movimientos tácticos sin oposición, para cerrar la actividad con tareas en espacios reducidos, de cara al inminente debut en el Mundial Sub 20, el sábado desde las 18 horas, por la primera fecha del Grupo A.

El seleccionado albiceleste realizará desde las 10.30 de mañana el último entrenamiento en el predio de AFA, en Ezeiza, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa acreditada al Mundial, para viajar por la tarde rumbo a Santiago del Estero.

El micro que trasladará a la delegación hacia el aeropuerto de Ezeiza partirá desde el predio Lionel Messi a las 15.40, para abordar el vuelo hacia la ciudad norteña a las 17.

En la previa de la presentación de Argentina, Valentín Barco, defensor de Boca Juniors y que vestirá la camiseta albiceleste, dijo que el Mundial es una "responsabilidad muy linda" y que es algo "hermoso".

"Se te pasan un montón de cosas por la cabeza cuando pasas la puerta del predio de Ezeiza. Es una responsabilidad también, pero es muy linda”, dijo el lateral en diálogo con TNT Sports.

Por otra parte, habló de su nueva oportunidad con Argentina luego de quedar afuera de la lista del Sudamericano: "Estaba tranquilo, sabía que me iba a llegar la oportunidad y por suerte llegó. Yo tuve una lesión en mi tobillo después del Torneo de la Alcudia, estuve más o menos tres meses y medio entre que me recuperaba y me volvía a lesionar. Sabía que estaba en la consideración, pero lo entendí (su no convocatoria) porque era un torneo importante en el que todos tenían que estar al 100 por ciento”.

Por último, dijo que trata de tomarlo "con tranquilidad y con la responsabilidad que merecen este tipo de oportunidades”.