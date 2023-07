Nacho Fernández: "Sabíamos que iba a ser un partido muy trabado"

"Sabíamos que iba a ser un partido muy trabado. Ellos se metieron bien atrás. Sabíamos que defienden así y no pudimos encontrar los espacios. La cancha no ayudaba mucho, estaba un poco complicado. Ahora vamos a tratar de definirlo en casa", declaró el diez del Millonario en el Nuevo Gasómetro.

En su análisis, continuó: "Tratamos de tener paciencia, no apurarnos, porque ellos se metían muy atrás y no encontrábamos los espacios. Después tratamos de ir por afuera para desequilibrar pero se hizo difícil. Hay que tratar de resolverlo y hoy tuvimos situaciones para quedarnos con los tres puntos, pero no se pudo".

Por otro lado, felicitó a San Lorenz por su manera de defender pese a que jugaron gran parte del segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Nahuel Barrios. "Somos un equipo que va a buscar siempre. Convertimos en muchos partidos, San Lorenzo tiene un invicto muy bueno de local y lo pudieron mantener. Los felicito, defendieron muy bien y no lo pudimos resolver", sostuvo.

"Era difícil, también la cancha no ayudaba, nosotros estamos al Monumental a que esté un poco más rápida pero hay que seguir trabajando", cerró.