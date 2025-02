Newell's perdió 2 a 0 con Barracas en el debut de Fabbiani en el banco

Ocho días después de la derrota ante Central en el clásico de Rosario, Newell's presentó novedades para enfrentar al Guapo: Cristian Fabbiani reemplazó a Mariano Soso en el banco de suplentes. En su debut, el Ogro -exjugador de la Lepra- propuso un sistema 5-2-3 idéntico al esquema que alineó Rubén Darío Insúa, entrenador de Barracas Central.

Pese al plan inicial del Ogro, Newell's entró dormido y comenzó perdiendo a los 2 minutos de juego: el volante Siro Rosane filtró la pelota para el delantero Gonzalo Morales, quien amagó a controlar la pelota, generó desconcierto en la defensa de la Lepra y dejó a Candia mano a mano, quien no falló ante la salida tardía de Keylor Navas.

En su festejo de gol, el uruguayo señaló el número 20 de su camiseta, la cantidad de partidos que le lleva Central a Newell's en el historial. Cabe recordar que el delantero jugó una temporada en el Canalla y se fue con mucho cariño al club, que viene de imponerse en el derby rosarino.

Tras un arranque frenético, el juego se tranquilizó en Sarandí. Newell's tomó el control del juego, mientras que los anfitriones con ventaja se replegaron en su campo, descansando en el desequilibrio y las gambetas de su Nahuel Barrios, portador de la número diez.

Recién a falta de cinco minutos para el cierre del primer tiempo, Newell's ordenado como solicitaba su entrenador, pero carente de situaciones de gol, generó peligro para el arco defendido por Marcos Ledesma. El capitán, Ever Banega, filtró una genial asistencia para Juan Manuel García, quien eludió al arquero y festejó su gol, hasta que miró al juez de línea y comprendió que había picado en situación de fuera de juego.

El complemento inició sin variantes y en la misma sintonía que su predecesor. A los casi seis de acción, Barrios -ex San Lorenzo- encabezó un ataque, desorientó a dos rivales con una asistencia de taco para Morales, quien remató al ángulo del impotente Navas. No obstante, el centrodelantero recibió la pelota en fuera de juego y el grito no fue convalidado.

Fabbiani agotó las variantes a falta de un cuarto de hora para el final. Momento en el que él y sus jugadores reclamaron penal: dentro del área, Salcedo remató y la pelota dio -sin escalas- en el brazo del defensor central Yonatthan Rak. Pese a las protestas de los visitantes, el juez Pablo Echeverria no cobró la pena máxima y tampoco fue llamado a revisar la jugada por el VAR, liderado por Hernán Mastrángelo.

Embed Newells vs. Barracas Central. Penal claro. ¿Qué pasó? Naaaada, siga siga.



Ah, y hay un detalle menor, oooobvio: El Chiqui Tapia estaba en la cancha observando todo. Detallecito… pic.twitter.com/op6oBumWGJ — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) February 24, 2025

Y para colmo, en tiempo de descuento el volante Manuel Duarte condujo la pelota de un área a otra y, metros atrás del semicírculo, desenfundó un preciso remate que dejó inútil el esfuerzo de Navas. Fue el 2-0 final del partido.

Con este triunfo, Barracas, que ahora recibirá a Godoy Cruz, llegó a los 12 puntos y se ubica al séptimo lugar de la Zona A del Torneo Apertura. Por su parte, Newell's sigue con 13° sobre 15 equipos en la Zona B con solo 3 puntos sobre 21 posibles y buscará empezar a levantarse de visitante ante Atlético Tucumán.