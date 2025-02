Tagliafico descartó volver ahora al fútbol argentino: "No está al máximo nivel"

El lateral de 32 años publicó en Instagram junto a su esposa Carolina Calvagni la noticia de que tienen una nueva casa en Buenos Aires. Eso despertó la emoción de los fanáticos del Rojo y el Taladro, quienes siempre tienen la esperanza de su retorno al país.

Sin embargo, Tagliafico descartó la chance de jugar en el corto plazo en Argentina y contó que quiere seguir compitiendo frente a los equipos europeos. "Yo nunca digo nunca, porque al final no sé qué va a pasar con mi vida. Hoy te contaba que ya se me termina el contrato acá y no sé dónde voy a ir los próximos años", comenzó diciendo el futbolista.

image.png

Aunque no sabe qué será de su carrera futbolística, su intención es seguir en las grandes ligas. "Todavía no tengo nada. Me gustaría mantenerme en la élite lo más posible. Quiero tratar de sentirme lo más fuerte posible. Jugar contra los mejores jugadores el mayor tiempo posible. Hasta cuando me dé cuenta de que ya no doy para más", confesó en Infobae.

No descarta la posibilidad de jugar de nuevo en el país, pero lo hará más cerca del final de su carrera: "Quizá suena un poco a querer volver a Argentina cuando estés arruinado. Pero siento que al final yo siempre fui así, muy competitivo en el sentido de quiero desafiarme a mí mismo, quiero seguir compitiendo al máximo nivel".

Por último, explicó el por qué de su decisión de no volver ahora a Argentina. "Siento que hoy el fútbol argentino no está al máximo nivel. Entonces digo que si tengo la posibilidad de seguir acá en Europa, lo voy a hacer hasta donde pueda", soltó.