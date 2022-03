Newell's se quedó con el clásico y dejó a Central en llamas

El único gol del encuentro lo convirtió Juan Manuel García, a los 51 minutos de juego, tras capturar un rebote del arquero Gaspar Servio en el área chica que había sido forzado por un disparo de Juan Garro.

Con este resultado, la Lepra trepó al quinto puesto de la zona A con trece unidades, mientras que el Canalla está décimo con solo siete puntos en el grupo B. Además, en los académicos se habla de una posible renuncia del director técnico, Cristian González.

Embed

SÍNTESIS

Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Komar, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Gino Infantino y Emiliano Vecchio, Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Newell's: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Juan Garro, Pablo Pérez, Julián Fernández, Francisco González y Nicolás Castro; Juan Manuel García. DT: Javier Sanguinetti.

Gol en el segundo tiempo: 6m. Juan Manuel García (N).

Cambios: segundo tiempo, 9m. Ramiro Sordo por Garro (N),11m. Marco Campagnaro por Luciano (N); 20m. Luciano Ferreyra por Montoya (C) y Luca Martínez Dupuy por Gamba (C); 29m. Nazareno Funez por Pablo Pérez (N), Marcos Portillo por Castro (N) y Juan Sforza por Juan Manuel García (N); 32m. Facundo Buonanotte por Infantino (C) y 38' Milton Caraglio por Damián Martínez (C).

Amonestados: Luciano, Pablo Pérez, Julián Fernández y Campagnaro (N), Luciano Ferreyra y Servio (C).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Pablo Echavarría