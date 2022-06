Nueva Chicago y Gimnasia de Mendoza abren una nueva fecha

El encuentro se jugará en el estadio República de Mataderos desde las 19.10, televisado por TyC Sports y con el arbitraje Pablo Giménez.

El puntero es Belgrano con 41, seguido por Brown de Adrogué con 34, mientras que Chicago está 17mo. con 23 unidades y Gimnasia sexto con 29.

Chicago, que sumó al ex San Lorenzo Matías Sosa como refuerzo, hace rato que no se ubica en las primeras posiciones y en la temporada pasada figuró entre los últimos, un dato significativo para un grande de la divisional.

Por ahora Chicago se hace fuerte como local, con ocho fechas sin derrotas, e intenta acercarse a la zona de reducido.

Gimnasia de Mendoza, dirigido por Luca Marcogiuseppe, está clasificando para el Reducido, que es la prioridad en esta temporada, con 12 puntos menos que Belgrano.

La fecha se completará de la siguiente manera:

Sábado: Instituto-Atlético de Rafaela (15), Tristán Suárez-Chacarita (15.10, DirecTV), Quilmes-Chaco For Ever (15.30) y Flandria-Gimnasia de Jujuy (15.30).

Domingo: Deportivo Madryn-Belgrano (14.05, TyC Sports), Deportivo Maipú-San Telmo (15), Sacachispas-Santamarina y Morón-Villa Dálmine (15.30), Mitre-Estudiantes de Buenos Aires, Alvarado-Güemes y Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Riestra (16), Temperley-Almirante Brown (16.10, TyC Sports) y Almagro-All Boys (18.10, TyC Sports).

Lunes: Agropecuario-Guillermo Brown (18.30), Independiente Rivadavia-San Martín de San Juan (20) y San Martín de Tucumán-Brown (20.10, TyC Sports).

Martes: Ferro-Atlanta (21.10, TyC sports). Libre: Defensores de Belgrano.

POSICIONES: Belgrano 41 puntos; Brown (A) 34; San Martín (T) 33; All Boys e Instituto 30; Gimnasia (M) 29; Almagro 28; Chacarita, Independiente Rivadavia, Brown (PM) y Estudiantes (BA) 27; Chaco For Ever, Dep. Madryn, San Martín SJ y Estudiantes (RC) 25; Agropecuario 24; Chicago y Defensores 23; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Quilmes, Riestra y Ferro 22; Alvarado 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Güemes (SdE) y Alte.Brown 19; Morón, Flandria y Temperley 18; Mitre (SE), Sacachispas, San Telmo y Atlético Rafaela 16; Villa Dálmine 15; Tristán Suárez y Santamarina 10.

ORTEGA SE SUMO A INSTITUTO

El defensor Thomas Sebastián Ortega se transformó esta noche en nuevo jugador de Instituto, de Córdoba y se sumará en las próximas horas al equipo que conduce Lucas Bovaglio para afrontar la segunda parte del certamen.

El futbolista, de 21 años, llega proveniente de Independiente de Avellaneda y su posición natural es la de marcador lateral por izquierda.

En tanto, el delantero Enzo Coacci fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto.

El futbolista de 23 años y oriundo de Bahía Blanca llega a la institución del sur cordobés luego de jugar en Chacarita Juniors y en su carrera también tuvo pasos por Olimpo de Bahía Blanca y Defensa y Justicia.