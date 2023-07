De esta manera, Ancelotti dirigirá su última temporada en el Real Madrid y cumplirá su contrato con el Merengue. Luego, comandará a la ‘Canarinha’ en la Copa América 2024, que comienza el 20 de junio en Estados Unidos. “La realidad es que me quieren, eso me encanta y me hace mucha ilusión", contó el técnico italiano hace un tiempo. Hasta la llegada de Ancelotti, el brasileño Diniz, DT de Fluminense, se hará cargo de la pentacampeona. “Es un sueño para cualquiera”, declaró Diniz, quien ocupa el lugar del saliente Tité.

Embed Fernando Diniz fue presentado como nuevo DT de la Selección de Brasil . pic.twitter.com/s8Cw8VEqJ8 — VarskySports (@VarskySports) July 5, 2023

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol fue desde el primer momento por Ancelotti, quien es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Desde el primer momento tuvo claro que quería al italiano como seleccionador de la ‘canarinha’. No dudó, ni si quiera le echó para atrás su vinculación con el Real Madrid, era su primera opción y estaba convencido de que acabaría firmando.

Ahora, Xabi Alonso y Raúl son los primeros candidatos para asumir como entrenador del Real Madrid para la temporada 24/25 cuando se marche Ancelotti. Alonso está dirigiendo el Bayer Leverkusen, al cual agarró en un mal momento y ahora lo clasificó a la Europa League. Por su parte, Raúl, uno de los máximos ídolos de la institución, está al mando del Real Madrid Castilla, el equipo filial del club que realizó una gran campaña y finalizó tercero en su zona en la Tercera División del fútbol español.