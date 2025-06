Oficial: Darío Benedetto es nuevo refuerzo de Newell's

“Bienvenido, Pipa”, publicaron las redes sociales de la Lepra, junto a una foto del punta y los colores del club. Fabbiani lo había anunciado en conferencia de prensa: “Lo más importante es que yo quería un 9, que era el Pipa, y me lo trajeron. A partir de eso, los jugadores que vengan van a tener que ser económicos porque el dulce ya me lo dieron, que era el 9. Hace tres meses que estoy atrás de los refuerzos y estoy contento porque (Martín) Fernández y Benedetto ya están con nosotros”.

image.png

Benedetto rescindió su contrato con Olimpia, donde llegó como refuerzo estrella para pelear la presente Copa Libertadores y le fue muy mal tanto individualmente como grupalmente. Es que solo disputó 13 partidos en los que marcó apenas 2 goles y el equipo terminó último en su grupo detrás de los clasificados Vélez y Peñarol y el tercero San Antonio Bulo Bulo (que pasó a Sudamericana). De esta manera, quedó tempranamente eliminado de toda competencia internacional en este año.

Tras eso, el Pipa regresó a Argentina y empezó a entrenar en el predio de Defensa y Justicia, algo que alimentó los rumores de una posible vuelta al Halcón. Sin embargo, su presente estará en la Lepra, que mejoró increíblemente el juego y resultados con la llegada del Ogro y se ilusiona con hacer un gran Torneo Clausura.

“Físicamente me siento bien, futbolísticamente también, pero me está faltando el gol y para un delantero es importantísimo. No tuve muchas ocasiones de gol, fueron pocas, todavía no pude convertir, pero me deja tranquilo mi forma física. Ya va a caer el gol y eso va a cambiar”, había expresado sobre su mal momento en el club paraguayo. Finalmente, no pudo revertir esa situación de varios encuentros sin festejos y tuvo que marcharse después de haber sufrido varias lesiones, contraer dengue y discutir con los hinchas durante un partido de Copa ante Vélez.