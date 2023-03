"Una locura, lo que vivimos en diciembre después del Mundial. Ahora sigue toda esa locura con la gente. Es lindo el reconocimiento, el cariño que nos brindan siempre. Vamos a intentar devolverle la alegría adentro de la cancha", expresó el atacante del Manchester City tras el último entrenamiento previo al amistoso.

A su vez, Julián se refirió a la altísima demanda por las entradas para este encuentro: "Era algo que se esperaba por lo que se va a vivir mañana. Va a ser una fiesta que nos merecemos todos. Va a ser un partido y una noche única. Quisiéramos que estén todos los argentinos, pero también tuvimos la posibilidad de disfrutar en diciembre con la gente en las calles".

julian (1).jpg

Por su parte, Mac Allister comentó: "No me sorprende nada, sabemos la locura y la felicidad de la gente Argentina por esto que logramos. Nosotros lo vivimos de la misma manera, es muy importante como nos apoyan”.

El volante del Brighton también contó la felicidad que tiene por el contacto en el día a día con los hinchas y señaló: "Como Leo cuando salió con esa sonrisa, nosotros igual cuando nos toca estar con la gente. No hablamos, pero sabemos que va a ser un día muy importante como fue el micro. Tenemos muchas ansías de festejar como fue el día del micro”.

1671470879614.webp

"A veces no puedo creer que soy, pero cuando tengo mal humor me acuerdo que soy campeón del mundo. Gracias a este Mundial vamos a ser parte de la historia, lo disfrutamos mucho y mañana espero que sea así con la gente", cerró el volante campeón del mundo.

Por último, Lautaro Martínez contó: "Soy un persona que me emociono mucho porque es un sueño todo lo que estamos viviendo. Estoy feliz porque vamos a poder disfrutar de un gran clima, de nuestra gente y de nuestra casa". Y se mostró contento porque podrá estar su madre en el Monumental y festejar con ella, algo que no pudo en Qatar porque ella le tiene miedo a viajar en avión.

multimedia.normal.b53a72360d21f806.466b73735632345759414143676b475f6e6f726d616c2e77656270.webp

Luego, bromeó sobre la posibilidad de tomarse un helicóptero para llegar a la cancha al igual que sucedió en los festejos en diciembre pasado y confesó: "Voy, porque la gente va estar enloquecida". "Me toca disfrutar, porque tengo unos compañeros excelentes, un entrenador que me banca y una familia atrás que me apoya en todo momento", explicó. De todos modos, aseguró que quieren ir por más: "Ojalá podamos seguir por este camino disfrutando de lo que hacemos dentro de la cancha e ir por más objetivos".