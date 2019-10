Los 59 años que cumple este miércoles 30 de octubre describen la superficialidad de un número que despojado de los contextos no dice absolutamente nada, pero si se contempla la totalidad de su obra alcanza para medir la magnitud de la perfección futbolística

“Maradona era más habilidoso que Pelé, pero Pelé era más inteligente que Maradona. Pelé no tenía la necesidad de eludir a tres o cuatro rivales para generar una situación de gol. Interpretaba o entendía mejor el juego. Maradona, en cambio, iba a encarar directamente a los tres o cuatro rivales. Los quería pasar y los pasaba hasta por una cuestión de orgullo. Formaba parte de su juego. De su personalidad. Y aunque Pelé era más inteligente que Diego como dije antes, lo que le vi hacer a Diego en Europa no se lo vi hacer a nadie. No me lo contaron. En este sentido, Maradona futbolísticamente es inalcanzable”.