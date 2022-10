Ortigoza no quiere que Boca salga campeón del torneo

"Me gustaría que salga campeón Atlético Tucumán. Por el campeonato que está haciendo y por su gente", expresó su deseo el volante. El Decano, puntero por varias fechas, está segundo a un punto del Xeneize, después de su derrota 2-1 con Patronato en Paraná. Y le queda enfrentar a Platense (L), Racing (V), Rosario Central (L), Unión (L) y Defensa y Justicia (V). Un dato a su favor: tres de cinco de local, donde se hace fuerte. Uno malo: ya no depende de sí mismo.

ortigoza-san-lorenzo-firma.jpg "San Lorenzo el año que viene tiene que ganar algo", dijo Ortigoza.

Después, sobre el clásico, comentó en esta charla con Radio Continental: "Fue un partido muy cerrado. Ganamos porque fuimos ordenados y porque la del Pocho Cerutti entró. El clásico es un partido aparte y fue una fiesta tanto para nosotros como para la gente". Además, agregó: "La paternidad juega y, por suerte, se hizo sentir. Cuando jugás contra Boca o Huracán, sabés que entrás con un plus, más confiado por el historial, quizá contra River nos cuesta un poco más".

Luego, se mostró con la misma línea de pensamiento que Rubén Darío Insúa en cuanto a objetivos del club en 2023. "Yo pienso que San Lorenzo el año que viene tiene que ganar algo. Insúa vino a potenciar a los chicos del club", declaró el volante que ganó tres títulos importantes en el Ciclón: Torneo Inicial 2013, Supercopa Argentina 2015 y la histórica Copa Libertadores 2014, que se definió con un gol suyo de penal.

Por otro lado, dijo que "no me tengo que meter en el tema de Tinelli e Insúa", tiró que "el que hizo la planilla era de Huracán, no fue irónico" porque no lo mencionaron por altavoces de la cancha y se refirió su retiro. "No pienso en qué voy a hacer cuando termine el torneo", aseguró el capitán de 37 años, quien luego finalizó: "Estoy disfrutando este momento y concentrado en los cinco partidos que quedan".