"Él tiene dos años más de contrato. Son salarios muy elevados, pero si a mí me llamaría alguien de River podríamos conversar y ver la posibilidad de gestionar algo. Desde ya es muy difícil, pero en fútbol nada es imposible", avisó Daniel Campos, en Closs Continental.

ADEMÁS:

Todo lo que tenés que saber para la fiesta del domingo en el Monumental

Luego, el representante de Romero dijo que es un jugador de la talla de River. "A cualquier jugador de fútbol, más del estilo de Óscar Romero, de galera y bastón, que sabemos que es un jugador clase River, estoy seguro de que le seduce jugar en River. Eso no quiere decir que, por más que tenga ganas, después choquemos con la realidad de que hay que negociar con un club que ha puesto muchísimo dinero en la compra y el salario. No me gusta aventurar cosas, ero no hay peor gestión que la que no se hace".

Para cerrar, Daniel Campos confesó que hace un tiempo recibió el llamado del Mellizo: "Hace un tiempo, Guillermo Barros Schelotto lo llamó para Boca, pero no se pudo hacer".