Otra inhibición para Independiente y van...

Los "Xolos" reclaman las dos cuotas de 180 mil dólares que se habían acordado en septiembre de 2023 y otros 100 mil más de penalidad por falta de pago.

Tras estar varios mercados de pases cerca, Ferreyra llegó a Independiente en julio de 2022 a préstamo por seis meses, pero el ex Vélez no tuvo mucho rodaje y apenas jugó once partidos de 23, producto de algunas lesiones musculares que lo tuvieron a maltraer. Solo anotó un gol ante Aldosivi de Mar del Plata en el 3 a 0 por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol.

Además de la deuda que Independiente mantiene con el Tijuana de México, el club de Avellaneda afronta otras por más de seis millones de dólares: 2.200.000 con el uruguayo Gastón Silva (inhibición que está próxima a llegar), 2.400.000 con el ecuatoriano Fernando Gaibor, la cuota de 766 mil con el América de México por el paraguayo Cecilio Domínguez y una de casi 100 mil dólares que reclama Mazatlán de México por el pase del arquero Sebastián Sosa.

Sin grandes posibilidades de vender por más de ese monto o que aparezca un capital externo que coopere con la causa, estas sanciones dejarán a Independiente sin poder incorporar en el mercado de pases venidero que se iniciará en junio.

Esta delicada situación económica que atraviesa el club de Avellaneda y que no le permite reforzarse para el segundo semestre del año, podría traer otro dolor de cabeza ya que la Comisión Directiva le prometió al entrenador Carlos Tevez que levantaría las inhibiciones y podría incorporar jugadores.