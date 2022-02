Para el Papu Gómez, Argentina es "candidata" en Qatar

"Somos candidatos a ganar el Mundial, por el presente, por la Copa y por lo que se viene haciendo. Pero me gustaría medirme con equipos europeos, son diferentes a lo que estamos acostumbrados. No es lo mismo jugar en nuestros clubes con ellos, que enfrentar a esos seleccionados como equipo", subrayó el Papu.

En cuanto a las posibilidades de integrar la lista de 23 jugadores para viajar a Qatar, explicó que es "difícil" porque "23 son pocos" y aclaró que cada convocatoria es una prueba de alto riesgo: "Yo rindo examen cada vez que me toca. Sé que me gané un lugarcito, pero al Mundial van 23. Es un examen constante, no me siento adentro", detalló.

En ese sentido, el ex jugador de San Lorenzo y Arsenal de Sarandí agregó: "Todos merecen ir porque son importantes en este proceso, es difícil elegir".

Luego se refirió a Julián Álvarez, delantero de River, sobre todo tras el "hat trick" en la goleada sobre Patronato de Paraná, y dijo: "Los periodistas lo tratan como si fuese Batistuta, y hay que tener cuidado con eso".

"Tiene que venir a enfrentarse con los mejores, y yo no sé si va a jugar en Manchester City. Ahí no juega Gabriel Jesús... Hay que dejarlo tranquilo a Julián, es un pibe bárbaro, pero dicen cada cosa…Es peligroso para él. Tiene la suerte de jugar en River, que es avasallante y domina el fútbol argentino hace años, pero tiene mucho que crecer todavía", opinó.