Para Wanda Nara, Mauro Icardi "está muy lejos" de renovar con el Inter

La modelo y agente del futbolista indicó: "Las cifras que se están hablando en Italia sobre la renovación no son ciertas. Todavía no nos ha llegado una propuesta satisfactoria del Inter".

Por otro lado, agregó en dichos al Diario As: "No negamos que en algún momento podemos llegar a un acuerdo, pero ahora mismo estamos muy lejos. No es lógico renovar por lo mismo que cobra Mauro ahora".

Entre los clubes que lo buscan está el Real Madrid y otros equipos de Inglaterra. En ese sentido, La Gazzetta dello Sport afirma que ambos lados irán a a negociar la semana que viene. El club italiano tiene en sus planes eliminar la cláusula de salida cifrada en 110 millones de euros.