"Desde el que me fui de Boca lo dije, que mi idea volver porque no pude haber dado más. Pero pasaron cosas que me hicieron irme del club. La idea de volver, siempre está", soltó Paredes en Fox Sports. Ahí le recordaron la patada con Orion, y le preguntaron si había sido determinante para su adiós: "Sí, esa lesión ayudó mucho a que me vaya. En ese momento no me cuidaron como me tenían que haber cuidado".

Y enseguida, contó todo lo que pasó en ese momento: "No se tomaron las medidas que se hubiesen tomado en otros equipos ante una situación así. No me protegieron, ni el club, ni el entrenador Bianchi. Pasó como si nada. Varios escucharon que me iba a lastimar, por algo que había pasado en una jugada anterior y cinco minutos después me lastimó".

ADEMÁS:

"NI EL CLUB NI EL ENTRENADOR ME CUIDARON CUANDO ME LESIONÓ ORIÓN" Leandro Paredes recordó su salida de Boca Juniors. "Varios escucharon que me iba a lastimar y 5 minutos después me lastimó", sobre la patada que sufrió.



Más tarde, Paredes dejó en claro la "mala intención" que tuvo Agustín Orion en aquella jugada: "Yo creo que en todo club se le pega a los chicos, pero en ninguno se va con mala intención, y en esta creo que hubo un poquitito, jeje".

Para cerrar, el volante del PSG contó que después de lesionarlo, Orion le mandó un mensajito de texto para pedirle disculpadas: "Me pidió perdón por un mensaje Agustín, me mandó un mensaje pidiéndome perdón".