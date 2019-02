A continuación, los fragmentos más destacados del reportaje:

-¿Fuiste un buen presidente?

-Me voy tranquilo. Porque más allá de no haber podido ganarlas, hemos llegado a las finales de dos Copa Libertadores. Y es complicado llegar hasta ahí. Después, hemos puesto en la vitrina del club cinco copas más en estos siete años y me hubiera gustado ganar todo. No creo que lograr la Copa me hubiera hecho el mejor presidente. Y por no haberla ganado, creo que tampoco soy el peor. Fui un presidente que trabajó honestamente, con errores y acierto, y que no utilizó nada de la institución para beneficio personal, ni el coche, ni la tarjeta de crédito, ni el teléfono. Al club hay que venir a aportarle, no a sacarle.

-¿Por qué te insultan en la cancha?

-Porque el dolor de no haber ganado la final justo contra tu clásico rival es grande. Y entiendo que el hincha, no todos, pero una parte que viene a la cancha, tiene que canalizar esa bronca con alguien físico. Y ese alguien físico soy yo. Y está bien que así sea. No me gustaría que vengan a insultar a los jugadores o a un cuerpo técnico, prefiero que me insulten a mí, porque soy el que tengo la mayor responsabilidad. Si bien no entro a la cancha y no pateo tiros libres, ni cabeceo, entiendo que soy la cabeza del club. No me gusta que me puteen, pero lo tengo que aceptar.

Eso no está bueno, pero tampoco los barras intimidando en la platea.

-No me gustó eso. Y lo hice saber.

-¿No quedás pegado vos?

-Y sí, pero a ver... Sé cómo funciona el club, sé que los muchachos, que denominan de la barra, no quieren que la gente insulte a nadie. Ellos quieren que la gente venga a alentar. Pero a mí no me hacen ningún favor y por eso he reforzado los ingresos a las plateas: no puede entrar más nadie que no sea plateísta. Ellos a veces tienen el pase para colgar las banderas, pero lo estamos restringiendo.

-¿Pero fueron solos o los mandaron?

-No sé si fue una iniciativa de ellos o si los mandaron. Sólo sé que eso a mí no me beneficia. Al contrario, me terminó perjudicando. Aparte estamos en un año electoral, hay suspicacias. El club es de los socios y si ellos sienten que me tienen que insultar, lo harán.

-Boca perdió una final muy importante pero es el bicampeón del fútbol argentino y fue finalista de la Libertadores. ¿Por qué se instala que tocó fondo, que la crisis es total?

-Es un gran error. Ningún club toca fondo cuando cerrás balances positivos, cuando todos los años hacés inversiones importantes, cuando triplicás el patrimonio del club, cuando sos actualmente el bicampeón del fútbol argentino, cuando hacés compras internacionales, cuando tenés el plantel que tenés. Tocar fondo es estar último en el tabla, tocar fondo es perder la categoría o acogerte a ley de salvataje de clubes... No tiene sentido pensar que tocamos fondo por perder la final.