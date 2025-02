Pepe Basualdo liquidó a Riquelme: "Tiene que dejar su ego y pensar más en Boca"

El Pepe continuó con las críticas a su excompañero y destacó que “deja mucho que desear y nada que ver a lo que uno pensó que podía hacer”. Además, agregó: “Habla que esta es su casa y no se entienden los movimientos que hace. Esto viene de larga data. Dice una cosa y después hace otra".

Con respecto al descontento de los hinchas con el presente futbolístico, Basualdo fue contundente. “El crédito se lo va a dar la gente. Es la que tiene presionar para que dé un paso al costado o enderece este barco, porque lo que está pasando es muy lamentable. No aprendió nada”, manifestó.

El campeón del mundo en Boca junto a Riquelme también deslizó que “cuando no estaba en el club se quejaba y ahora hace eso mismo”. En tanto, añadió: “Tiene que ser más abierto, sin tanto ego. Si no escucha y siempre va a hacer lo que él dice… Debe mirarse al espejo y ver lo que pasó en estos años”.

En relación al futuro, Basualdo sugirió la salida de Román del club. “Que se busque a un buen asesor y ojalá que cambie por el bien del equipo de sus amores y de su casa, como él dice, y si no que dé un paso al costado y deje a la gente capaz que pueda llegar a volver todo a la normalidad como estábamos antes”, expresó.

“Hace dos años que Boca no juega algo importante”, sostuvo el Pepe. Finalmente, se refirió a la gran ilusión que tiene el hincha xeneize y cerró: “La séptima (Copa Libertadores) queda cada vez queda más lejos, pero no porque no tenemos equipo sino porque directamente ya no la jugamos”.

Basualdo y la responsabilidad de Gago

Por otro lado, el ex futbolista analizó el trabajo de Fernando Gago tras la durísima eliminación en la Copa Libertadores frente a Alianza Lima. “Se metió solo en la guillotina y se cortó la cabeza. Cedió demasiado, no fue claro y por las ganas de querer dirigir a Boca como sea lo llevó a otra derrota”, explicó Pepe.

“Es uno más de todos los que vinieron”, sentenció. Al respecto, sobre el motivo que llevó a Riquelme a contratarlo, puntualizó: “Lo trajeron porque era de la casa. Sabían que Palermo (Martín) y el Mellizo (por Guillermo Barros Schelotto) no iban a ir. El único más menos era Gago”.