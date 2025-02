Maravilla Martínez: "No nos confiamos, pensamos que estamos 0-0"

"Estamos motivados, contentos de la posibilidad que tenemos de jugar esta copa importante. Muchos quisieran estar y nos tocó a nosotros. Tratamos de tomarlo con alegría pero más que nada con responsabilidad porque sabemos que es muy importante para el club", aseguró Maravilla en diálogo con TyC Sports.

"Nosotros no nos confiamos con el resultado en la ida. Tenemos en la cabeza que tenemos que salir a ganar de vuelta, tratamos de pensar que estamos 0-0 y jugar como siempre lo hacemos", agregó el goleador que marcó uno de los goles del triunfo de Racing en la primera final disputada en Avellaneda.

Si bien tiene una importante ventaja de dos goles, el delantero aseguró que no cambiarán su manera de jugar: "Gustavo no va a cambiar la forma de jugar, siempre que lo hicimos contra los brasileños lo hacemos de la misma manera". Racing últimamente le jugó de igual a igual a los brasileros.

"Después podés ganar o perder, pero ya tenemos una identidad y vamos a tratar de seguir de la misma manera", aseveró y le dejó un mensaje a los hinchas: "A la gente agradecerle por el apoyo. Esto no se juega seguido y en todos lados hay una camiseta de Racing. Ojalá que mañana podamos darle una alegría".

El 2024 de Adrián Martínez fue de ensueño: no solo ganó la Copa Sudamericana con un tanto incluido en la final, sino que además consiguió la impresionante cifra de 30 goles. Lejos de conformarse, Gustavo Costas lo desafió a más. "Él me dice jodiendo que tengo que hacer 35 goles, pero llego a hacerlo y no vuelvo a jugar el otro año, me quedo en casa", dijo.

"Es un montón 35 goles. Me puso la vara altísima, no creo que llegue, pero voy a tratar de hacer lo mejor para apoyar al equipo y acompañarlo con goles", añadió el exjugador de Instituto, quien mantiene la humildad y aseguró que "miro a Ávalos, Borja y Cavani y son mejores que yo".

Por último, ante su gran rendimiento muchos comenzaron a pedirlo como una variante en la Selección Argentina. "Uno como jugador se pone como vara más alta la Selección, pero Argentina tiene muchísimos jugadores. Me esforcé desde que me tocó hasta el día de hoy, pero somos campeones del mundo. Estoy tranquilo, aprovechando en el momento que no sé si se va a repetir así que disfrutando con Racing", sentenció.