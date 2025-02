Gago encaró al Chelo Delgado por su situación: qué le dijo y la respuesta del dirigente

El Chelo es el hombre del Consejo con el que Gago más relación tiene. De hecho, fue el que lo recibió y el que lo hizo recorrer Boca Predio en su primer día. Pintita fue directo y no dudó: "¿Es cierto lo que se está diciendo? ¿Quieren que me vaya? Si es así, díganmelo". La respuesta que se llevó el DT fue, probablemente, de ocasión: "No no, tranquilo, vos tenés contrato por un año. No podemos responder a todo lo que dice la prensa".

Ahora bien, la realidad indica que hay posibilidades de que sea el último partido que lo tenga en el corralito de La Bombonera, que indudablemente le hará sentir el peso de la bochornosa eliminación en la Copa Libertadores, una frustración deportiva de la más significativas de las últimas décadas. De hecho, una derrota podría desencadenar en su renuncia, aunque todo dependerá de las formas y de la actuación de sus futbolistas.

image.png

Más allá de la convicción de Gago, quien remarcó que quiere seguir, teniendo en cuenta que está en el lugar que siempre soñó, lo cierto es que puertas adentro la sensación que reina es que se trata de un ciclo cumplido. Pero en caso de comunicárselo tiene que hacerlo Riquelme, por lo que el Delgado respondió cordialmente.

En definitiva, ante cualquier caída o traspié de cualquier índole su estadía sería insostenible ante el ojo de un hincha en llamas, con lo cual está todo dado para que próximamente se le ponga fin a su corto andar como técnico xeneize.

El contrato de Gago en Boca finaliza en diciembre de 2025 -con una cláusula para extenderlo hasta 2026-, por lo que el tema económico también será clave en caso de que se decida interrumpir el vínculo. Por el lado del director técnico ni siquiera se deslizó la chance de dar un paso al costado, pero la dirigencia esperaría un gesto si efectivamente se determina su salida.