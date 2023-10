Pepe Macía, el socio de Pelé en Santos: "Era de Saturno"

-No, el segundo, Pelé hizo más

-Pelé no era humano, era de Saturno

El protagonista de este diálogo, que tuvo un montón de veces con amigos y desconocidos, es José "Pepe" Macía, quien fue tremendo goleador de potente tiro (por lo que lo llamaban "el Cañón de Vila") que brilló entre 1954 y 1969 en Santos, el único club en el que jugó y donde compartió 12 años con O Rei.

Macia marcó 405 goles en 750 partidos en Santos, sólo superado por Pelé, quien anotó 643 en 665 duelos. Con el Peixe fue cinco veces campeón de la Primera División de Brasil, dos veces de la Copa Libertadores (1962 y 63) y de la Intercontinental también por duplicado (ante Benfica y Milan, a los que les marcó).

Además, Pepe fue campeón del mundo con Brasil en Suecia 58 y Chile 62 sin jugar un solo minuto. “Siento mucha alegría y tristeza a la vez por eso. Me lesioné antes de los Mundiales. Fueron lesiones graves y no pude recuperarme a tiempo. Sin embargo, jugué 41 partidos con Brasil y marqué 22 goles. Le hice gol a Inglaterra y tuve buenas actuaciones contra Argentina y Uruguay.”, recordó a sus 88 años en charla con Diario Popular.

-¿Qué es lo que más le gusta hacer actualmente?

-Pasar tiempo en casa con mi familia, tengo mujer, cuatro hijos y muchos nietos. Somos muy felices. Y acompaño con mucho interés mi equipo, Santos Football Club. Muchas veces me entrevistan como vos por ese equipo en el cual su delantera era famosa: Dorval, Coutinho, Pelé, Pepe.

-¿Cómo era aquella delantera mítica del Santos?

-Extraordinaria. Hacíamos más de cien goles por temporada con facilidad. Pelé era el principal artillero y yo el segundo. Coutinho entendió muy bien a Pelé en el campo. Y Dorval era un punta rapidísimo, que no triunfó más con Brasil porque estaba Garrincha. Después estaban en el medio Mengalvio, que el patrón de esa línea, y Zito, que también era fantástico. Y ésa era la base de aquel equipo que ganó todos los títulos imaginables.

-¿Por qué solamente jugó en Santos y rechazó al mismísimo Barcelona?

-Santos siempre era un gran equipo, campeón y estaba cómodo por ende no tenía interés de ir a otro equipo. Y Santos tampoco quiso venderme. Por eso no fui ni al Barcelona, que venía todos los años por mí, ni a otros equipos españoles como Valencia que tuvieron mucho interés en contratarme. El Barcelona quería tener un puntero izquierdo como yo, ya que el Real Madrid tenía en esa posición a Gento, uno de los mejores de la historia.

-Cómo describiría a Pelé como jugador

-Fue un jugador maravilloso. Yo percibí en los primeros entrenamientos que era distinto, hacía cosas maravillosas. Jugamos durante 12 años juntos y nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo, incluso fui su padrino en su casamiento. Siempre digo, Pelé era de Saturno, de otro planeta. Yo vi jugadores excepcionales, de todas las nacionalidades, pero el único completo Pelé: le pegaba con las dos piernas de manera óptima, excelente cabeceador, batía faltas, cobraba penaltis. Incluso, el último año que jugó le vi hacer cosas que nunca le había visto hacer antes. Se reinventaba todo el tiempo.

-¿Era fácil jugar a su lado?

-Para nada, fue muy difícil jugar al lado de Pelé. Siempre estaba creando jugadas diferentes y debías seguirle el ritmo. Él era el 10 y yo el 11. Y le aseguro que era muy difícil saber lo que pensaba antes de cada movimiento. Creías una cosa y hacía otra. Tengo la felicidad de haber conseguido entenderlo. No jugaba cualquiera a su lado. Y lo hice durante 12 años.

-¿Qué recuerda de las finales de Copa Libertadores 1963 con Santos contra Boca en las que se impuso su equipo por 3 a 2 en Brasil y 2 a 1 en Argentina?

-Fue una serie pareja. Ganar en Argentina era muy difícil pero con Santos nos preparamos para lograrlo. Yo jugué muchos partidos en Argentina, en la cancha de Independiente, de River, pero La Bombonera era diferente y cuando íbamos estábamos preocupados. Una gran hinchada.

-Ahora, Fluminense y Boca definirán la Copa Libertadores. ¿Quién es el favorito?

-Va a ser una gran final. Fluminense tiene la ventaja de que se juega en Brasil (en el Maracaná) pero Boca es y siempre ha sido un equipo fuerte y no hay favorito.

-¿Qué opinión tiene de que Neymar se haya ido a jugar a Arabia Saudita?

-Yo creo que fue más bien por empresarios, la oferta económica fue extraordinaria, pero estoy seguro de que va a jugar dos o tres años más en ese lugar y luego volverá a los primeros planos deportivos. Yo lo conozco desde chiquito y desde allí tenía la facilidad de adaptarse a la hinchada en contra. Su padre me admiraba a mí y yo feliz por eso. Neymar es una estrella mundial y nuestra Selección depende mucho de él.

-Dirigió a Pep Guardiola en el Al Ahli de Qatar en 2004 en el final de su carrera. ¿Imaginó en ese entonces que sería entrenador y uno de los mejores de la historia?

-Sí. Siempre se interesaba mucho por el sistema. Hablábamos siempre de tácticas, y él acomodaba su juego al dibujo. Era un equipo que no pasaba del cuarto o quinto lugar, y con Guardiola ganó la Liga. Preguntaba mucho del pasado, por ejemplo cómo jugaba el Brasil del 70. Un día me dijo: “Hay un futbolista argentino en Barcelona que va a ser el mejor del mundo". Le pregunté: “¿Como se llama?”. Y respondió: “Lionel Messi, es como Maradona". Después, cuando lo vi jugar me acordé de Pep, que tenía razón. Es una figura humilde, le deseo mucha suerte, muchos goles, salvo contra Brasil (risas).