Pinilla criticó el Balón de Oro a Messi: "No me parece que haya sido el mejor"

Quien fuera campeón de las Copas América 2015 y 2016 con la Selección de Chile, venciendo en las dos a la Selección Argentina por penales -aunque fue suplente en ambas y no sumó minutos en ninguna de las dos-, deslizó: “Si ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos. Es eso o que la MLS se transformó en una potencia mundial en lo deportivo".

Pinilla, que actualmente se desempeña como comentarista deportivo en televisión desde su retiro, agregó: "Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después solo se va contar una sola competición. En el global no me parece que Messi haya sido el mejor".

Lo que ignora el chileno, que tiene tatuado su tiro al travesaño en los octavos de final del Mundial 2014 frente al local Brasil -donde la Roja fue eliminada por penales-, es que el Balón de Oro premia al mejor jugador de la temporada pasada, es decir la 2022/23, por lo que estadía de Messi en Inter Miami no fue tenida en cuenta a la hora de votar.

Pero no conforme con cuestionar la elección de Messi, Pinilla también disparó contra Emiliano Martínez, quien ganó el premio Lev Yashin al mejor arquero. "Yo ya no creo en estos premios. Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo”, dijo.

¿Quién es Pinilla? El chileno surgió de la Universidad de Chile y tuvo una amplia trayectoria por el fútbol europeo, principalmente en el fútbol italiano, para luego volver a los Azules en 2017 y retirarse en Coquimbo Unido en febrero de 2021. En su carrera metió 115 goles en 335 partidos a nivel clubes, mientras que en la selección chilena convirtió 8 tantos en 45 encuentros.

La picante respuesta de Leandro Paredes a Mauricio Pinilla

En una publicación de la cuenta DataRef que citó las declaraciones del ex delantero chileno, el volante campeón del mundo respondió con ironía en los comentarios. "¿Quién?", fue el sutil pero contundente mensaje del ex Boca, que volvió loco a los fanáticos de Messi.