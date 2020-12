Platense empató con Estudiantes (RC) y es líder en su zona

Con este resultado, el conjunto de Vicente López suma 5 puntos y ocupa momentáneamente la punta de su grupo, que otorga un lugar en la final por el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Por la misma zona, este sábado Deportivo Morón recibe a Ferro desde las 17.10 con la televisación de TYC Sports, mientras que el domingo habrá dos partidos también desde las 17.10: Atlanta vs Agropecuario y Temperley vs Estudiantes (BA).

Además, por la Zona revalida B, que otorga una plaza al reducido por el segundo ascenso, Quilmes derrotó a Almagro 1-0 con gol de Francisco Ilarregui y es el líder de su grupo junto a su ocasional vencido, ambos con 6 puntos.

En tanto, por la misma zona el sábado se disputarán tres partidos en simultáneo desde las 17.10; Gimnasia (J) Vs All Boys, Santamarina vs Chacarita y Brown (A) vs Instituto.

ASÍ CONTINUA LA TERCERA FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL:

Zona Campeonato A:

Sábado 12 de diciembre

17:10 hs. Deportivo Morón vs Ferro

Domingo 13 de diciembre

17:10 hs. Atlanta vs Agropecuario

17:10 hs. Temperley vs Estudiantes

Zona Campeonato B:

Sábado 12 de diciembre

19:00 hs. Sarmiento vs Defensores

Domingo 13 de diciembre

21.30 hs. San Martín (T) vs Atlético Rafaela

Lunes 14 de diciembre

17:10 hs. Deportivo Riestra vs Gimnasia y Esgrima (M)

21:10 hs. Tigre vs Villa Dálmine

Zona Revalida A

Sábado 12 de diciembre

17:10 hs. Barracas Central vs Belgrano

17:10 hs. Independiente Rivadavia vs Brown (PM)

19:00 hs. Alvarado vs San Martin (SJ)

Lunes 14 de diciembre

19:00 hs. Mitre (SE) vs Nueva Chicago

Zona Revalida B

Sábado 12 de diciembre

17:10 hs. Santamarina vs Chacarita

17:10 hs. Brown (A) vs Instituto

21:00 hs. Gimnasia y Esgrima (J) vs All Boys