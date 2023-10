Platense le ganó en el final a Estudiantes y empieza a olvidarse del descenso

Platense se aprovechó de un golpeado Estudiantes, que desde aquella eliminación de Copa Sudamericana no pudo volver a ser el mismo y no solo es irregular sino que hasta le cuesta no perder. Partido de un tiempo para cada uno, donde los errores y los cambios hicieron la diferencia.

El local controló el primer tiempo, aunque más por las limitaciones de Estudiantes, que pudo explotar ninguno de sus recursos: ni la habilidad de Rollheiser, ni las escaladas de los laterales Godoy y Benedetti, ni el juego aéreo -Boselli con pelota en movimiento o los centrales con pelota parada-.

En ese escenario, el orden le alcanzó al Calamar para manejar las acciones, más allá de que no aprovechó el contexto favorable para atacar con decisión. Y con poco, el Pincha legó dos veces. Sin embargo, dos errores le permitieron a Platense ponerse en ventaja: Manyoma la perdió y ante el pelotazo de Vázquez, un mal cálculo de Núñez posibilitó el mano a mano de Ronaldo Martínez, que definió de gran manera.

El Marrón tuvo un arranque furioso de complemento, con dos ocasiones claras antes del minuto: Andújar le contuvo disparos al propio Martínez y a Nicolás Castro. Pero así como Tense fue más por déficit rival, en el segundo tiempo se pinchó, aunque gran parte de la responsabilidad la tuvo el ingreso de José Sosa, quien empezó a agarrar la pelota y liberó a Rollheiser en tres cuartos de cancha.

Al ritmo del 'Principito', el León se adelantó, encontró triangulaciones y jugadas de gol: la más clara fue un tiro de Ascacíbar pisando el área que Macagno envió al córner. Y empató, producto de una insólita mano de Infante que derivó un penal que Mauro Boselli capitalizó abriendo el pie y engañando al arquero.

Palermo buscó respuestas anímicas en su equipo, pero ante la falta de reacción con indicaciones, movió el equipo con cambios que renovaron el ataque y le dieron otra frescura al ataque Calamar. Esa frescura, y más precisamente Maxi Zalazar, le dio la victoria en la agonía del encuentro. Fue la penúltima acción de la noche, porque en la posterior Rollheiser casi la clava en el ángulo.

Platense consiguió un triunfazo para empezar a olvidarse de la lucha por la permanencia y aspirar a meterse en copas; además, lleva cuatro partidos invicto y entró en el top 4 de la Zona B. Mientras que Estudiantes sigue en caída libre y continúa cediendo el terreno que ganó en la tabla anual, aunque por ahora le alcanza para clasificar a la próxima Copa Sudamericana. En la próxima fecha, el Calamar visitará a San Lorenzo y el Pincha recibirá a Sarmiento.