Pol Fernández: "Estoy muy ilusionado con esta vuelta"

"Estoy muy ilusionado con esta vuelta. Estoy ilusionado de regresar a Argentina, estar cerca de la familia y amigos. Lo voy a disfrutar muchísimo y lo voy a tomar con la responsabilidad que se merece", destacó el volante tras bajar del avión el viernes por la noche.

Sobre Juan Román Riquelme, con quien tuvo cierto cortocircuito en su anterior paso, detalló: "Se habló mucho, pero yo con él siempre tuve vínculo. Es una persona que estuvo pendiente de mí mucho tiempo. Estoy agradecido porque hizo un esfuerzo grande para que vuelva. Cuando se comunicó conmigo, ya había hablado con Cruz Azul, le dieron permiso para tratar de convencerme. Lo logró y estamos acá felices".

"A Román le tengo un aprecio muy grande y él hacia mí. Estamos los dos muy felices de estar juntos nuevamente" continuó Pol Fernández, quien firmará su contrato en las próximas horas con el Xeneize para sumarse al grupo.

En cuanto a cómo se encuentra física y futbolísticamente, explicó que "Seguramente tenga unos días de adaptación. Yo hice pretemporada, pero en diciembre. Seguramente me tendré que poner a punto, pero con las ganas que tengo seguro no me llevará mucho tiempo".

Por último, cabe destacar que Pol Fernández llega proveniente del Cruz Azul de México, club del que se desvinculó a cambio de los dos millones de dólares que puso Boca para contratarlo por tres temporadas. Con su llegada, en Brandsen 805 ya cuentan con los refuerzos de Darío Benedetto y Nicolás Figal.