Pratto podría irse de River cuando se abra el mercado de pases

Sin continuidad en los últimos semestres, el representante del Oso reconoció que hay que hablar cuando todo vuelva a la normalidad porque "no hay jugadores intransferibles" y porque "es incómodo" para todos que el futbolista no juegue

Lucas Pratto recibió un oferta de Inter de Brasil no hace mucho tiempo con un contrato muy superior a lo que ganaba en River y sin embargo se quedó aunque no jugaba. La historia la contó Gustavo Goñi, representante del jugador, para luego agregar: “Cuando el fútbol se reanude nos vamos a sentar a hablar y a ver cómo seguimos. Es incómodo para todos que Lucas no tenga continuidad”.