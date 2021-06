"Esto es fruto del trabajo de mis compañeros, que se rompen el alma en cada entrenamiento, y del cuerpo técnico, que me prepara para que a los 36 años pueda rendir de la mejor manera. Yo soy un jugador más, me hacen sentir importante mis compañeros", señaló el Pulga antes de recibir la Copa.

"A este plantel le tienen que hacer un mural. No se lo hicieron dos años atrás cuando jugamos la final de la Sudamericana, espero que se lo hagan ahora. Esperaron 116 años para salir campeones y ahora que disfruten del merecido festejo todo el pueblo sabalero", agregó.

"Tengo una alegría inmensa. No hay palabras para describir lo que vive el club. Llegué hace dos años y viví cosas increíbles, este campeonato, la final de la Sudamericana. No hay plata que compre esta felicidad, no hay plata que compre la gloria", añadió.

"Ya había ganado campeonatos en el ascenso, con Atlético, mi casa, pero me faltaba ganar un torneo en Primera y lo hice acá, en mi segundo hogar. No puedo más de felicidad".