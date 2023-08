Pussetto fue presentado en Huracán: "Era el momento de volver"

Pussetto destacó que "nos sentamos y se resolvió en dos segundos" y que el Watford no le puso trabas a su salida: "Estaban dispuestos a dejarme a salir, cuando un club se opone como le pasó a otros (Alejandro Romero Gamarra quiso volver pero recibió la negativa del Al Ain) se hace dificíl pero por suerte en mi caso hubo buena predisposición y fue todo mucho más sencillo".

Su regreso fue toda una sorpresa debido a sus 27 años, pero el surgido en Atlético Rafaela aseguró que "no hay edad para volver, uno tiene que saber el momento y sentirse cómodo con la decisión".

En ese sentido, afirmó: "A los 25 o a los 35 no te garantiza nada, lo importante es si estás bien físicamente. Yo sentía que era el momento de estar acá, de aportar mi granito de arena a un club que me necesitaba y yo sentía que le tenía que dar algo. Por suerte se pudo dar así que muy feliz e ilusionado".

Con la victoria ante Banfield, Huracán alcanzó la línea de Colón e Independiente y hoy jugaría un triangular para no descender, aunque restan 39 puntos en juego. "El principal desafío es seguir por esta senda y ser conscientes de la realidad, pensar en cada partido y no en el más allá, ahora tenemos otra final con Talleres, hay que pensar en ese partido y recién después en otra final, contra Colón", expresó el '7'.

El Globo vendió a Pussetto al Udinese italiano en 2018, por 8 millones de dólares. "Independientemente de si me fue bien o mal, la experiencia de jugar en dos ligas top me hizo crecer mucho como jugador, me cuido mucho en el día a día, haber jugado en el más alto nivel y contra jugadores de gran renombre te hace crecer como jugador", sentenció el delantero, que llegó con el pase en su poder.

El santafesino reveló que "no estaba en mi cabeza volver a Argentina, tenía otras prioridades y tenía posibilidades en Europa, pero a medida que fue pasando el tiempo me nació de adentro querer volver, poder estar acá, reencontrarme con el nivel que me había llevado a Europa".

"Quiero jugar, demostrar que estoy para seguir en el alto nivel, creo que Huracán puede ayudarme a eso y yo aportar mi granito de arena para que el club salga de esta situación", expresó.

Por último, Pussetto contó que "cada vez que tenía la posibilidad de ver a Huracán lo hacía" y cerró: "Me encuentro con un fútbol luchado, competitivo, no hay partidos fáciles, el último le puede pelear al primeo, es muy parejo y hasta a los equipos grandes les cuesta sacar diferencia. Creo que tenemos un plantel que puede pelear grandes cosas y un técnico que trabaja muy bien; se ve que tiene una metodología, un buen cuerpo técnico, y eso es importante, hay que aprovecharlo".