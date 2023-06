Qué es de la vida de los que se fueron a la "B" con River

Juan Pablo Carrizo:

Se retiró del fútbol y está disfrutando más la vida con su familia. Tras ser uno de los referentes del equipo que terminó descendiendo, Juan Pablo Carrizo, quien tiene 39 años, se fue al fútbol italiano y pasó sin éxito ni rodaje por Lazio, Catania e Inter. Luego en el Monterrey de México jugó un poco más, mientras que en Cerro Porteño de Paraguay, en el 2019, completó una temporada de 40 partidos jugados. No obstante, rescindió el contrato que tenía hasta diciembre del 2020 y le puso fin a su carrera.

4c55cb43f1a99393cacb78993b906f02f26c883e.webp

Jonatan Maidana

Es jugador de River y está a nada de dar otra vuelta olímpica en el club. Maidana fue también titular en la tarde del 26 de junio. Y siguió en River después del descenso: fue uno de los pilares del ascenso a Primera y su vínculo siguió hasta finales de 2018. Fue campeón con Ramón Díaz y alzó los primeros nueve trofeos de la era Gallardo. Se fue en 2019 y volvió en 2021 tras estar dos años en Toluca de México. Hoy, con 37 años, es todo un ídolo de la institución y sigue jugando (tiene contrato hasta fin de año).

maidana-renovo-con-river-plate-por-un-ano-mas-1103081.jpg

Alexis Ferrero

Es mánager de San Martín de Tucumán, equipo que protagoniza la Primera Nacional, desde noviembre del año pasado. Ferrero, quien tuvo asistencia perfecta en ese equipo de Jota Jota y se quedó para afrontar los primeros seis meses en la B Nacional, jugó en Rangers (Chile), Huracán, San Martín (T), Central Córdoba, San Luis de Quillota (Chile) y San Martín de Mendoza tras su salida de River. Luego, tuvo breves experiencias como DT interino y actualmente a sus 44 años es mánager.

Alexis-Ferrero-Manager-San-Martin-Tucuman-970x600.webp

Juan Manuel Díaz

Dejó el fútbol en 2017, con 29 años. Se presume que las lesiones precipitaron la decisión cuando militaba en el AEK de Grecia. El lateral uruguayo que hoy tiene 35 años descendió con River pero permaneció ligado al club durante la estadía en la B Nacional. Incluso ingresó en los libros: fue el autor del primer gol del equipo de Matías Almeyda en la B Nacional, en el 1-0 ante Chacarita. Se marchó luego del ascenso y dejó el fútbol en 2017 como antes mencionamos.

h0GwBBpOC_720x0__1.webp

Facundo Affranchino

Es jugador de Olimpo de Bahía Blanca, que milita en el Federal A. Con 33 años y su presente deportivo, sabe que no volverá a River, pero le hubiese encantado. "Me hubiese gustado. Nací y me formé ahí. No se dio, después de que me desvinculé contractualmente no hubo intención por parte de ellos de repatriarme", contó el futbolista que se formó en el Millonario y no se pudo asentar en el equipo tras el descenso.

zwvYS8Y1_720x0__1.jpg

Walter Acevedo

Es representante de jugadores después de retirarse en 2018 luego de un paso fugaz por el fútbol de Malta y Guatemala. Surgido en San Lorenzo, había llegado a River proveniente de Independiente a mediados de 2010. Disputó 15 partidos del Clausura 10/11 y, tras el descenso se marchó a Banfield.

C_B4i8_SS_720x0__1.webp

Carlos Arano

Es entrenador de la Quinta División de Racing, club en el que se formó y debutó como jugador. Fue uno de los refuerzos más discutidos de la era Passarella. Fue titular en el partido decisivo ante Belgrano jugando como volante y lo padeció. Se quedó en el club luego del descenso y disputó siete partidos en la B Nacional. A posteriori continuaría su carrera en Huracán. Se retiró en 2015 y actualmente está en las Inferiores de La Academia.

nXsxO62Zz_720x0__1.webp

Roberto Pereyra

Juega en el Udinese de la Serie A. Roberto Pereyra, quien se formó en River y debutó en Primera en 2009, logró que el descenso no terminara con su auspiciosa carrera. Tras perder la promoción con Belgrano, fue vendido a Udinese en 4,5M de euros. Ganó dos títulos en la Juventus, luego pasó al Watford de Inglaterra y a finales de 2020 regresó a Udinese. También tuvo participación activa en la Selección Argentina.

roberto_pereyra_udinese_crop1628886539182_jpg_242310155.webp

Erik Lamela

Es jugador de Sevilla y ganó la Europa League hace menos de un mes. Con 31 años, "Coco" está consolidado en el fútbol de Europa. También canterano de River y un pibito cuando le tocó descender, fue vendido a la Roma a cambio de ¡18.000.000 de euros! Además de pasar por varios clubes del Viejo Continente y mantenerse allá, jugó en la Selección Argentina. El plantel de Martín Demichelis cuenta con un representante de su familia: su primo, Agustín Palavecino.

GAY7R3jLq_720x0__1.webp

Mariano Pavone

Se retiró en febrero de este año con la camiseta de Quilmes antes de cumplir 39 años. Seguramente los diez goles que marcó en River quedaron opacados por el penal que falló ante Belgrano en la Promoción. Luego del descenso, Pavone se marchó a Lanús. Y después militaría por Cruz Azul, tendría dos ciclos en Vélez, uno en Racing, regresaría a Estudiantes (2017 a 2019) y cruzaría el charco a Defensor Sporting antes de recalar en Quilmes, donde colgó los botines.

river-descenso-030321-1136826.jpg

Leandro Caruso

Con 41 años está jugando en el Senior de Dock Sud, club del que es hincha y donde colgó los botines. "Se termina una etapa en el club del cual soy hincha", comunicó el año pasado. Fue campeón de la C y por lo tanto ascendió al equipo a la B Metropolitana. Completó 22 partidos y convirtió cuatro goles en el River de Jota Jota. Regresó a Godoy Cruz -dos ciclos post 2011- luego del descenso y, a partir de ahí, su carrera transitaría por Argentinos, Huracán, All Boys, Juventud Unida de San Luis y el mencionado Dock Sud.

Ti48rmo1h_720x0__1.webp

Daniel Villalva

A sus 30 años, está jugando en Ferro, de la Primera Nacional. Al Keko le tocó jugar apenas 26' de la Promoción ante Belgrano, los únicos suyos en la temporada. Hombre del club, se quedó para jugar la B Nacional para luego pasar por Argentinos, volver al River de Ramón donde fue campeón y después sí partir: emigró al fútbol mexicano, donde vistió las camisetas de Veracruz y Querétaro. También jugó en Goiás de Brasil y Guaraní de Paraguay.

2DEWF3CPSZBBXPKMGUONURGQZU.jpg

Fabián Bordagaray

Es delantero de... ¡Belgrano! Fue el único refuerzo de Passarella para afrontar los primeros seis meses de 2011 y no consiguió marcar en los seis partidos que disputó. Pateó el último tiro libre de River en Primera. Se quedó a jugar seis meses en la BN (2 PJ, un gol) y luego emigró a Argentinos. Después integró el plantel de nueve clubes diferentes, entre ellos Belgrano. Llegó en 2021 al Pirata y en su primera temporada disputó 13 partidos y logró el ascenso a Primera División. Hoy, está afianzado y suele ingresar.

fabian-bordagaray-1426500.jpg

Juan José López (DT)

Su nombre quedó marcado a fuego por el descenso. Y prácticamente, esa consumación se transformó en el final de su carrera como entrenador. Jota Jota había sido elegido por el presidente Daniel Passarella para ser el coordinador de las Inferiores hasta que suplió a Cappa tras su renuncia. Desde el descenso con River, apenas volvió a dirigir dos veces en breves períodos y en el torneo Federal A: a San Martín de Tucumán en 2014 y Juventud Antoniana en 2016.

1809-renuncio-jj-lopez-y-en-la-danza-de-nombres-aparece-el-bichi-fuertes.jfif

Jugadores que no estuvieron el día del descenso pero fueron parte del plantel

Matías Almeyda

Por acumulación de amarillas el capitán de aquel equipo no pudo jugar el 26 de junio. El descenso fue un punto de inflexión en su carrera: se retiró para hacerse cargo de la dirección técnica de River en la B Nacional. Y con éxito: fue campeón y logró el ascenso. Luego, se consolidaría como entrenador: devolvió también a Banfield a Primera, fue multicampeón con Chivas de Guadalajara y levantó dos títulos con el AEK Atenas de Grecia, club al que dirige actualmente.

fotojet-2023-05-15t085700622jpg.webp

Paulo Ferrari

Como Almeyda, tampoco jugó la vuelta ante Belgrano por suspensión. Fue el futbolista que más partidos disputó en las tres temporadas que decretaron el descenso de River: 103. En 2018 se retiró jugando en Rosario Central, donde incluso debutó como entrenador en febrero de 2019 (siendo coordinador de Inferiores reemplazó a Bauza por seis partidos). Tras esa experiencia, dirigió 24 partidos a San Martín de San Juan (8 victorias, 9 empates y 7 derrotas). Ahora, está sin club para dirigir.

Adalberto Román

Se dedica a la producción ganadera en su Paraguay natal. Se compró un campo y tiene su propia granja. Paralelamente, viste los colores del Club Deportivo La Colmena, en la Liga Colmenense de Fútbol, con el ánimo de "mantenerse en forma" y "compartir un rato con amigos". Jugó la ida ante Belgrano y cometió el penal que derivó en el primer gol de Belgrano en Córdoba. Su carrera continuó por Palmeiras, Libertad, Cerro Porteño y San Lorenzo (P). En 2020 le puso fin a su carrera profesional.

adalberto-roman_416x555.webp

Leandro González Pírez

Es titular indiscutido del River de Martín Demichelis que acaricia la Liga Profesional. El pichón de las Inferiores, que debutó en Primera justamente en el Clausura 2011, está teniendo su revancha en el club. En 2013 se fue de River y sumó experiencia en el Gent de Bélgica, Arsenal de Sarandí, Tigre, Estudiantes y maduró definitivamente en el exterior (EE.UU y México). Hoy está pasando un gran momento en el Millonario.

leandro-gonzalez-pirez-rive-fluminense-1585235.jpg

Leandro Chichizola

¡Es suplente de Buffón! Es el segundo arquero del Parma, histórico equipo de Italia que está en la Serie B y hace poco se le escapó el regreso a la máxima categoría del fútbol italiano. Chichizola atajó en cinco partidos de la temporada, reemplazando a Juan Pablo Carrizo. Y se quedó para atajar en el paso de River por la B Nacional, donde disputó 18 partidos. En 2014 se marcha a Italia, más precisamente al Spezia y desde entonces continúa su carrera en Europa.

FeF77trXgAEflzF.jpg

Rogelio Funes Mori

Al delantero le tocó ser parte del equipo que sufrió el descenso (fue al banco, no ingresó vs. Belgrano) y se quedó en River para disputar la temporada en la B Nacional. El destino hoy lo encuentra afianzado en México siendo uno de los referentes y goleadores de Monterrey. Además, disputó 17 partidos para la Selección de México entre 2021 y 2022.