Juan Román Riquelme: "Mi papá me hizo bostero y voy a morir bostero"

"En el 96' entré en una película, la más linda que le puede pasar a una persona. Soñaba de chico con ser futbolista, cuando corría en Don Torcuato soñaba con ser como Beto Márcico, como Maradona, como 'Manteca' Martínez... y después los tuve de compañeros y me hicieron muy feliz", comenzó diciendo Román.

Pero rápidamente metió pausa en su discurso para comenzar con los agradecimientos: "Hoy vinieron los jugadores de la selección (Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes) y no tengo más que decirles que muchas gracias, terminaron de jugar hace poco, han hecho un viaje muy largo, pero desde el primer momento me dijeron que sí, el cuerpo técnico también".

FzgCoIjXwAIIvS4.jfif Fútbol: Lionel Messi junto a Juan Román Riquelme.

Luego fue el turno de José Néstor Pekerman, quien "de chico fue mi entrenador y me ayudó mucho", de Alfío 'Coco' Basile, "el hombre más lindo de esta noche, me costó mucho encontrarlo, je, me enseñó mucho de este deporte pero sobre todo de la vida", y de Carlos Bianchi, "el culpable de que los bosteros pensemos que ganar la Copa Libertadores es muy fácil y de que la gente nos tenga tanto cariño porque nos enseñó a competir y a intentar ser los mejores".

Posteriormente, retomó su hilo inicial y aseguró que "el fútbol me ha dado todo en mi vida, yo solo soñaba con comprarle la casa a mamá". "He sido afortunado, me tocó jugar con el más grande que vi de chico, Maradona, y después me fui poniendo más viejo y tuve la suerte de compartir con el otro que también es el más grande y hoy está acá, Messi", destacó.

ssstwitter.com_1687737819381.mp4

"Sé que tenías que irte de vacaciones, te pido disculpas a vos y tu familia, estoy muy agradecido y para los bosteros tenerte acá es maravilloso, espero que lo hayas pasado muy bien", el mensaje de JRR al mejor jugador del mundo.

Por último, las palabras para los hinchas de Boca: "Desde que debuté me trataron de maravilla y hasta el ultimo me han ovacionado, es maravilloso. Mi papá me hizo bostero como todos ustedes y sé que me voy a morir bostero. Cada día que me levanto y me voy a dormir miro el espejo y le pido a Dios que podamos seguir teniendo esta relación hermosa, sin ustedes yo no podría vivir. Los quiero mucho, muchas gracias".

Una vez finalizado el discurso, Riquelme sopló las velitas junto a Messi -ambos cumplieron años el sábado-, y luego le regaló una placa a los tres campeones del mundo presentes (Leo, Paredes y Di María). Por último, se tomó la foto final con todos los invitados.