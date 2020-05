¿Quiere alguien pensar en el fútbol de ascenso?

"Son protocolos pensados para equipos de primera división", esta opinión se replica en los médicos que detallaron la difícil realidad que transitan en el resto de las categorías

Mientras la Asociación del Fútbol Argentino define si la vuelta a los entrenamientos seguirá el modelo español o el alemán, en el ascenso no hay fases que valgan. Con la problemática económica en primer tramo, sumado a no contar con las instalaciones necesarias, planificar el regreso a los ensayos es prácticamente imposible hasta no tener mayores certezas sobre el pico de infectados tan mencionado por el Coronavirus. POPULAR dialogó con referentes sanitarios para conocer de cerca la realidad.