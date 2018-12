Quilmes: a Tomás López le duele “muchísimo” este presente

Más allá de las circunstancias, el correntino trató de no enfocarse en el dolor del extenso parate, sino en cobrar fuerzas para apoyar a sus compañeros en el momento más duro del decano, en zona de descenso directo: “Me duele muchísimo este presente, pero no conozco otra manera de salir adelante que no sea la del entrenar y brindarse al máximo. Confío en que esto es reversible y lo vamos a hacer, entre todos vamos a lograr salir de la situación difícil”.

En diálogo con Popular, el protagonista brindó detalles de cómo marcha su recuperación y dijo: “Estoy haciendo todo al pie de la letra y la rodilla evoluciona en forma muy correcta, así que me siento muy contento por eso. Me ayuda mucho en lo anímico que el receso del fútbol de ascenso te ocupa varios días para seguir metiendole y mejorando, así que se hace un poco más corto y llevadero”.

López indicó que, independientemente de la lesión, tuvo un 2018 bueno desde lo individual: “Jugué muchos partidos y era lo que necesitaba, fui de menor a mayor y la lesión llegó en el momento en que mejor me sentía. Debo ir adelante y reponerme rápido”.

Por último, contó cómo sobrellevó su recuperación al calor de la familia. “Todos cumplen un rol importante, tanto ellos como mis compañeros, así que ante tanto afecto a uno se le hace más llevadero. También le debo la ayuda a kinesiólogos y médicos, que hacen un trabajo excelente”.