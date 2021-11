Racing (C) y Deportivo Madryn definen el ascenso a la Primera Nacional

El partido se jugará desde las 17 horas en el Estadio Julio Humerto Grondona, de Arsenal de Sarandí, y contará con la televisación de TV Pública y Direct TV Sports. Además, habrá 2500 localidades para cada equipo, por lo cual habrá hinchada de ambos lados.

Quien resulte ganador se quedará con la clasificación a la segunda categoría del fútbol argentino, mientras que el perdedor se sumará al Reducido por el segundo ascenso a partir de los cuartos de final.

En caso de igualdad en los 90 minutos, el campeón del Federal A y primer ascenso a la Primera Nacional en la temporada 2022 se resolverá a través de los tiros desde el punto penal.

En la zona de reducidos hay 14 clubes que se medirán desde octavos de final en la cancha del equipo que mejor posicionado en la tabla general quedó, a diferencia de la final, que se jugará en estadio neutral.

Los cruces confirmados son:

Sol de Mayo vs. Defensores de Villa Ramallo

Cipoletti vs. Juventud Unida de Gualeguaychú

Sportivo Peñarol vs. Defensores de Pronunciamiento

Olimpo vs. Sportivo Las Parejas

Gimnasia y Tiro de Salta vs. Villa Mitre de Bahía Blanca

Central Norte vs. Juventud Unida de San Luis

Chaco For Ever vs. Independiente de Chivilcoy