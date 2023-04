Racing Club: los cuatro titulares que recuperaría Gago

"No creo que este sea el momento que más me preocupa desde que estoy en el club", expresó Gago y explicó: "Pero sí estoy seguro de que quiero ganar. No tengo dudas. Y por eso voy a seguir trabajando junto a los jugadores para que el equipo gane en fútbol y en funcionamiento", dijo Gago tras caer con el Decano.

Con varios días de trabajo por delante, el DT espera por la recuperación de cuatro futbolistas cruciales. Ellos son Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas, Aníbal Moreno y Matías Rojas.

Embed Entrenamiento del martes

GImnasio

En el Tita: tareas aeróbicas para los que jugaron más de 45’ el lunes

El resto: dos bloques de fútbol ante la Reserva

Moreno y Piovi: trabajos con pelota

Cardona y Matias Rojas: trotes en cancha pic.twitter.com/HCVFNFHetV — Racing Club (@RacingClub) April 25, 2023

Piovi había sufrido una distensión, y aunque volvió ante Independiente fue más por urgencia que por estar al 100%. Luego repitió frente a Aucas por Copa Libertadores y descansó ante el Decano. En la práctica del martes trabajó con pelota, y de no mediar imprevistos, será de la partida contra Boca.

Moreno se desgarró en la semana previa al clásico de Avellaneda, y esta semana comenzó a realizar algunas tareas a la par del grupo pero luego trabajó apartado en la parte final del entrenamiento del martes, por lo que si bien no lo descartan, tampoco está confirmada su presencia en La Bombonera.

Matías Rojas padeció un esguince de tobillo que lo marginó de los duelos con Aucas y Atlético Tucumán, y este martes trabajó diferenciado. Al igual que en el caso del ex Newell's, podría llegar en condiciones de jugar contra el Xeneize, aunque Gago no quiere arriesgar a su figura, por lo que lo aguardarán hasta el final. Si no está óptimo, volverá a descansar. Junto a él, hizo trabajos aeróbicos y trotes Edwin Cardona.

Y Gabriel Rojas, que salió lesionado en el choque con Aucas y por eso no jugó el pasado lunes, es el que menos chances tiene de llegar al duelo con Boca, por lo que se enfoca en Flamengo, próximo rival de Racing en la Copa Libertadores.

Fernando Gago suma una nueva baja a su diezmado Racing

Tomás Avilés, el juvenil que puede jugar tanto de zaguero central como de volante, acarrea molestias musculares desde el clásico con Independiente, cuando debió salir reemplazado por una fuerte contractura en el muslo izquierdo. Luego, contra Aucas volvió a salir, y el lunes vs. Atlético Tucumán tampoco pudo completar el partido.

El físico le dijo basta al pibe, preconvocado por Javier Mascherano para la Selección Argentina de cara al Mundial Sub 20, que este martes hizo kinesiología. El cuerpo médico cree que se trata de una sobrecarga y que no hay lesión, pero de todos modos, es probable que no juegue ante Boca, al menos como titular.