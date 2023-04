Gago y el mal presente de Racing: "No veo que falte motivación"

En el torneo, Racing viene de perder 3 a 1 con Gimnasia, 1 a 0 con Newell's, empatar 1 a 1 con Independiente y ahora esta nueva derrota, con Atlético Tucumán. "No nos salió nada de lo planeado. Nos molesta el resultado y, en especial, la falta de continuidad de juego de un partido a otro", contó el DT con respecto a este último duelo.

"No creo que este sea el momento que más me preocupa desde que estoy en el club", aseguró Gago y explicó: "Pero sí estoy seguro de que quiero ganar. No tengo dudas. Y por eso voy a seguir trabajando junto a los jugadores para que el equipo gane en fútbol y en funcionamiento".

atletico-tucuman-racing.jpg

"Vamos a seguir trabajando para volver a tener esa constancia de juego y de resultados en la que nos sentíamos cómodos. Tenemos que encontrar la regularidad dentro de lo que queremos hacer”, continuó Gago y admitió: “La sensación que tengo es que el equipo sufre en los balones detenidos más que en las situaciones de desbordes".

En 13 fechas, Racing sufrió cinco derrotas en el torneo y quedó a 15 puntos del River. "Sabemos que hay una diferencia muy grande, pero vamos a seguir peleando. Necesitamos tener constancia en el juego y empezar a cosechar triunfos para crecer en la tabla. Más allá de lo que hagan los demás, sabemos que nosotros tenemos que crecer", expresó Gago.

Por último, el entrenador se refirió al próximo partido, contra el Boca de Jorge Almirón en La Bombonera: "Estos partidos motivan, sin dudas. Debemos prepararnos bien y recuperarnos en lo físico para afrontarlo de buena manera. Los jugadores están comprometidos y quieren lo mejor para este club".

Puntaje perfecto en Copa Libertadores

Mientras sufre por la Liga Profesional, Racing festeja en Copa Libertadores, donde tiene puntaje perfecto en el Grupo A. Debutó con un triunfo por 2 a 0 a Ñublense de visitante y venció ajustadamente por 3 a 2 a Aucas en el Cilindro. El jueves 4 de abril recibirá a Flamengo y terminará la primera ronda. También tuvo preocupante nivel, en especial en el segundo tiempo con Aucas, en la Copa. Pero por ahora le alcanza para ser líder.