El directivo, uno de los más allegados al presidente Víctor Blanco durante toda la gestión, le envió una carta a la Secretaría General del club, y haciéndola extensiva a Asamblea de Representantes, en la que dio a conocer su decisión y explicó los motivos de la misma. La misiva luego fue difundida.

Hay que tener en cuenta que en diciembre Racing tendrá elecciones para renovar a su Comisión Directiva, y esta situación parece ser una nueva puerta de conflicto para Blanco, que en el último año pasó de estar casi indiscutido a ser muy cuestionado por los hinchas y socios. Incluso, el ídolo Diego Milito analizaría presentarse como candidato, no así el actual presidente, de 77 años.

"Como dirigente, siento haber dado lo mejor de mí en estos largos años, tanto por el club como por esta gestión. Como socio, en mi opinión creo que se ha llegado a un techo, ya que desde hace un par de temporadas se observa un freno en el crecimiento. Mi contacto con los socios e hinchas me permite sentir que se transmite una imagen de conducción fatigada", expresó Jiménez en el escrito.

carta-miguel-jimenez_w862.webp La carta de renuncia de Miguel Jiménez a su cargo de vicepresidente segundo de Racing.

En la misma línea, agregó: "De hecho, en los últimos dos años se han tomado decisiones sin que yo haya sido consultado. Con muchas de ellas no he estado de acuerdo, pero para evitar conflictos he preferido mantener silencio".

Por otro lado, el dirigente se sinceró: "Me siento más cerca de la gente que de esta conducción de la que fui parte. Este techo debe ser un piso, para poder ayudar a dar un salto institucional y deportivo. Buscaré colaborar para alcanzarlo, buscando un cambio de ritmo que nos acerque a la grandeza de Racing". ¿Desliza la posibilidad de presentarse en las elecciones...?

"No me siento vacío, estoy colmado de deseos, sueños y proyectos para colaborar con mi amado Racing, desde el lugar que el tiempo y los socios me otorguen", cerró Jiménez, quien también tenía una relación de cercanía con el exmanager Rubén Capria, y el exentrenador Fernando Gago.

El comunicado oficial de Racing

Horas después de que trascendiera la noticia, el club emitió un comunicado en redes sociales en el que explicó que la "renuncia es indeclinable" de Jiménez y le agradeció por "su aporte, colaboración y compromiso en estos nueve años de gestión compartidos". Cabe remarcar que en los primeros dos mandatos de Blanco, Jiménez lo acompañó como vicepresidente segundo.