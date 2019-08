El último campeón del fútbol argentino y El Ferroviario, recientemente ascendido a Primera, igualaron sin goles en el Estadio Alfredo Terrera

Por la cuarta fecha de la Superliga, Racing, el último campeón del fútbol argentino, y Central Córdoba, recientemente ascendido a la Superliga, no se sacaron diferencias e igualaron en cero en Santiago del Estero. No le dieron un penal claro a los locales tras una mano de Lucas Orban. La Academia no logra ganar por el torneo local desde el 16 de marzo cuando, durante el campeonato pasado, se impuso ante Belgrano en el Cilindro.