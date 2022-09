Racing: Gonzalo Piovi sufrió un esguince de rodilla

Si bien su salida del partido no fue con tanto dolor y se esperaba que no se trate de algo grave, la revisión arrojó un esguince. Lo más favorable es que no tiene los ligamentos gravemente comprometidos. El cuerpo médico seguirá de cerca su evolución para terminar de definir su fecha de regreso.

Es la segunda vez que Piovi sufre un problema físico que lo deja afuera de las canchas en la actual Liga Profesional. Hace casi un mes padeció una sobrecarga muscular que lo marginó de los compromisos contra Boca, Banfield y San Lorenzo.

El entrenador Fernando Gago podrá contar con Eugenio Mena en esta posición.

El próximo viernes a las 20.30, Racing visitará a Estudiantes para disputar la fecha 18 del torneo local.