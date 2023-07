Racing, a un paso de cerrar la llegada de tres refuerzos

El primero es Roger Martínez: el delantero colombiano de 29 años llegará con el pase en su poder luego de quedar libre del América de México y firmará contrato por 18 meses. Tras la salida de Paolo Guerrero, las constantes lesiones de Nicolás Reniero, y la falta de gol de Maxi Romero, Racing tendrá el delantero de jerarquía que necesitaba. El miércoles se hará la revisión médica y luego pondrá el gancho.

"Es un jugador de una calidad increíble y que ya tuvo un buen paso por esta institución, trataremos de que se adapte lo más rápido posible. Nos puede dar muchísimo, todavía no hablé con él, veremos en qué nivel está física y futbolísticamente para que se adapte al grupo", dijo Gago luego de la victoria sobre el Ferroviario.

Roger Martínez Será la segunda etapa de Roger Martínez en Racing Club.

El segundo es Cristian Olivera: luego de un extenso tire y afloje, la Academia se estiró un poco más, el Almería español bajó sus pretensiones y las partes llegaron a un acuerdo. El extremo uruguayo de 21 años arribará a cambio de 4 millones de dólares por el 100% del pase.

El tercero es Agustín Martegani, uno de los futbolistas fetiche de Gago -ya lo había buscado a principio de año-: Racing tiene un acuerdo avanzado con San Lorenzo para comprarle la mitad del pase del volante de 23 años en 2.8 millones de dólares. Además, la Academia aceptará rescindir el préstamo de Jonathan Galván, para que el defensor recale en el Ciclón.

La Academia tiene tiempo hasta el sábado para inscribirlos en la lista de la Copa Libertadores y que puedan estar en la serie de octavos frente a Atlético Nacional: la ida será el jueves 3 de agosto en Medellín, y la vuelta el jueves 10 en el Cilindro de Avellaneda. Por eso, buscan apurar los trámites para que los tres puedan ser anotados; no así Agustín Almendra, quien recién se sumará la próxima semana.

De todos modos, Racing no se baja del mercado de pases y negocia por Juan Gauto, extremo de Huracán: la Acadé ofertó 4 millones USD más el 50% del pase de Héctor Fértoli por el 80% de la ficha del juvenil del Globo, pero el Globo pretende más dinero, aunque no descarta al ex futbolista de Newell's.

huracan gauto emelec.jfif Juan Gauto, de Huracán, la obsesión de Racing Club.

Y pese a tener abrochado a Martegani, Gago insiste por Joaquín Pereyra por lo que la dirigencia de Racing podría hacer un nuevo intento. Mientras, otro que aparece en carpeta es Gastón Martirena, lateral derecho uruguayo de 23 años que milita en Liverpool de Montevideo.