Racing visita a Unión en busca de un triunfo que lo acomode

La Academia, que de momento lleva 11 unidades y está a 5 del líder San Lorenzo de Almagro, enfrentará al Tatengue este viernes desde las 21 horas, en el estadio 15 de Abril. El arbitraje estará a cargo de Nicolás Ramírez y el partido se podrá ver por la señal de cable TNT Sports.

Un triunfo en Santa Fe dejará al conjunto de Fernando Gago transitoriamente con 14 puntos, al igual de Defensa y Justicia -visitará el sábado a Platense-, y a dos del Ciclón-el lunes choca ante Newell's Old Boys en Rosario-.

Una alegría fuera de casa sentará las bases de Racing e irá delineando para qué está el equipo en esta nueva temporada. Hasta ahora, convence de a momentos pero siembra dudas en otros pasares. Lo demostró un duro 0-2 que recibió contra Godoy Cruz en Mendoza.

La Academia quedó tambaleando tras esa caída pero se repuso con el 1-0 ante Sarmiento el pasado domingo, con gol de Matías Rojas, el mejor jugador del plantel, que aún no resolvió su futuro y cuyo vínculo vence en junio.

En cuanto a las formaciones, Gago no podrá contar con Gonzalo Piovi, quien padece una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda. En su lugar entraría Insúa, tal cuál lo hizo al inicio de la segunda etapa ante el Verde.

La buena es que tiene disponible al colombiano Johan Carbonero, quien durante la jornada del jueves entrenó a la par del resto de sus compañeros tras haberlo hecho de manera diferenciada un día antes por una molestia en la zona del pubis y la ingle.

Por su parte, el técnico uruguayo Gustavo Munúa no tiene definida la formación, ya que espera por las recuperaciones de Federico Vera y Franco Calderón para definir el once titular.

Vera presenta un traumatismo y de no poder jugar será reemplazado por Francisco Gerometta, mientras que Calderón no estuvo en Rosario por un dolor en la rodilla izquierda, y de no recuperarse continuará jugando Oscar Piris.

El historial entre Racing y Unión registra un total de 60 enfrentamientos con 20 triunfos de la Academia, 16 del Tatengue y 24 empates.

POSIBLES FORMACIONES

Unión de Santa Fe: Santiago Mele; Federico Vera o Francisco Gerometta, Franco Calderón u Oscar Piris, Claudio Corvalán y Lucas Esquivel; Imanol Machuca, Yeison Gordillo, Luciano Aued, Daniel Juárez y Ezequiel Cañete; Mauro Luna Diale. DT: Gustavo Munúa.

Racing Club: Gabriel Arias; Oscar Opazo o Facundo Mura, Johathan Galván, Emiliano Insúa y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Matías Rojas; Johan Carbonero, Paolo Guerrero y Maximiliano Moralez. DT: Fernando Gago.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Cancha: 15 de Abril, de Unión de Santa Fe.

Hora de inicio: 21.10.

TV: TNT Sports.