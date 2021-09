Racing y Banfield no lograron romper con el empate sin goles

La Academia viene de dos fechas consecutivas empatando y el Taladro acumula seis encuentros sin ganar. Los dos necesitan sumar para escalar en la tabla y acercarse a los líderes.

Ambos equipos utilizaron los primeros minutos del encuentro para estudiarse y afianzarse poco a poco en la cancha. A medida que pasó el tiempo fue el Taladro quien mostró más predisposición en conseguir aproximaciones que lo acerquen a la apertura del marcador.



La Academia perdió constantemente el balón y la falta de precisión en los pases le impidió avanzar hacia el campo rival. Mientras que Banfield comenzó a imponerse y se adueñó del juego generando incertidumbre con sus llegadas. Al equipo local le costó armarse para meterse en partido y evitar que el rival sea el protagonista.

En los 15 minutos finales el visitante comenzó a perder la fuerza que mostró en el arranque y el conjunto de Claudio Úbeda logró ubicarse mejor para emparejar el partido.

A los 36´, Banfield supo aprovechar la contra y alcanzó la aproximación más clara. Tras un error de a Julián López, que dejó la pelota corta, Juan Álvarez remató y el arquero de Avellaneda tapó evitando el primer tanto de la noche. Racing no dejó de responder y puso en alerta a Facundo Altamirano en algunas ocasiones.

Sobre el final del primer tiempo Racing dominó y el visitante se concentro en esperar el error del rival para avanzar. Pese a los intentos, ninguno pudo revertir el empate sin goles en los primeros 45 minutos.



En la última mitad las llegadas no fueron protagonistas. Banfield intentó en el comienzo destacarse pero no pudo mantener la intensidad a lo largo del tiempo. La Academia, por su parte, por momento se mostró afianzado pero no lo suficiente como para abrir el marcador.

Ningún equipo arriesgó demasiado y mediante un juego bastante parejo el empate 0-0 se mantuvo hasta el final.



En la próxima fecha de la Liga Profesional, Racing visitará a San Lorenzo el lunes 13 de septiembre a las 18.00 y Banfield recibirá a Rosario Central el miércoles 15 a las 18.45.