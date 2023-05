Real Madrid sigue coleccionando títulos

Rodrygo abrió la cuenta antes de cumplirse dos minutos, cuando remató frente al arco una diagonal desde la línea final que le prodigó Vinicius. El balón pasó entre varias piernas antes de convertirse en una asistencia.

Lucas Torró alimentó las esperanzas del conjunto navarro de obtener su primer título en el fútbol español al emparejar a los 58, con un disparo junto al poste desde la medialuna.

Pero Rodrygo volvió a marcar diferencias a los 70 en una acción que nació en un nuevo desborde de Vinicius, quien sacó una diagonal que despejó mal la defensaa antes de que el esférico llegara a merced del extremo brasileño.

"Estoy muy contento. Estábamos hablando de esto esta semana, de que el equipo hacía mucho tiempo que no ganaba este título", comentó Rodrygo. "Siempre he dicho que este título lo quería ganar porque era el único que me faltaba".

El Real Madrid disfrutó de su vigésimo título de la Copa del Rey a lo largo de las 40 finales que ha disputado. Este logro llega a unos días del martes, cuando se medirá con el Manchester City en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Los blancos gozaron de su primer título en este torneo copero desde el que conquistaron en 2014 tras vencer al Barcelona por 2-1, cuando también estaba en el banco el italiano Carlo Ancelotti.

Para Osasuna fue un amargo revés en su segunda final de la Copa del Rey, que perdió como la de la temporada 2004-2005 ante el Betis (2-1, en tiempo extra).

Los Merengues relevan al Betis en el trono de la Copa del Rey -que celebró su 118va edición. Están distantes de los máximos ganadores del certamen, el Barcelona (31) y el Athletic Club (23).

Real Madrid disfruta de su tercer título de la temporada luego de la conquista de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Sigue en la lucha por refrendar el título de la Champions League, mientras que en La Liga sólo tiene opciones matemáticas, no reales.