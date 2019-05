goles ruben a Boca

La formación titular y sistema de juego: Paranaense viene de perder ante Corinthians por 2-0 en el Brasileirao donde jugó con suplentes ya que el DT, Thiagho Nunes, cuidó a todos los titulares. Juega un sistema de 4 defensores, 1 volante tapón, 4 volantes ofensivos con presión alta y 1 delantero referencia de área. Los habituales titulares son: Santos al arco; los laterales Renan Lody y Jonathan, los centrales Pereira y Paulo André o Thiago Heleno; el volante central es Camacho y algunas veces Wellignton; los volantes ofensivos externos son Rony y Nikao y los internos suelen ser Lucho González y Guimaraes; Marco Ruben es el delantero titular.

Cómo llega a la final: Paranaense ganó la Copa Sudamericana el año pasado a Junior por penales luego de empatar ambos partidos 1-1. Este año lleva jugado 27 partidos desde el 19 de enero cuando disputó el torneo estadual (jugaron casi siempre los suplentes) y lo ganó tras dos definiciones por penales ante el Toledo la final y Coritiba la semifinal. En la Copa Libertadores clasificó segundo de Boca con 9 puntos tras ganar tres partidos y perder los otros tres y va a enfrentar en octavos a Boca nuevamente. En el Brasileirao jugó 5 partidos con andar irregular pues suma apenas 7 puntos y está jugando los octavos de la Copa Brasil con un partido empatado 0-0 ante Fortaleza. Si se tiene en cuenta los últimos 5 partidos, el equipo de Curitiba registra una victoria, dos empates y dos derrotas.

El campo de juego: El otro tema es el césped sintético del estadio de Paranaense que necesitará calzado especial y algunos trabajos de adaptación que se llevarán a cabo el martes a la tarde cuando se haga el recibimiento del campo de juego. Consultado por este diario Lucas Pratto dijo: “Jugué estando en Brasil cuando la inauguraron y no es totalmente de sintético, es una mezcla, esta buena para jugar es rápida y la pelota corre mucho, no hay tanta diferencia con cómo nos gusta jugar a nosotros que solemos mojarla mucho, no creo que influya en nuestro juego seguro será muy frenético el juego desde el arranque”. En tanto que el volante Nacho Fernández fue más cauto y opinó: “Habrá que adaptarse, en lo personal creo que jugué en sintético alguna vez en inferiores pero en primera creo que nunca, será toda una novedad, ya la pisaremos y veremos que sucede”. El piso del Arena da Baixada fue también un tema del que habló Marcelo Gallardo quien dijo: “Saca diferencia porque juega en un terreno en el que está habituado. Juega con una dinámica diferente a muchos de los equipos brasileños”.

Las polémicas con Boca: Los cruces de fase de grupo ante el Xeneize, en especial la revancha, le pusieron pimienta al cruce de octavos de julio que van a volver a tener. “Sin el VAR acá no se puede ganar. Si no hubiese sido por la influencia del árbitro, no perdíamos. No nos cobraron un penal, que la pelota da en la mano de Buffarini. En el primer gol de Boca, el jugador que la mete está adelantado y la expulsión es como mínimo dudosa", dijo el DT Tiago Nunes. A los pocos días cuando Boca eliminó a Vélez en la Copa de la Superliga, la cuenta de Twitter de Paranaense publicó: “Te entiendo, @Velez” con una imagen del penal de Mas a Laso que no sancionaron.

El historial: River y Paranaense se cruzaron solamente una vez en 2006 por Copa Sudamericana y el equipo de Curitiba eliminó en ese cruce de octavos al Millo que era dirigido por Daniel Passarella. Luego de caer 1-0 en el Monumental, en la vuelta el partido terminó 2-2 con un gol de Marcelo Gallardo y otro de Danilo Gerlo. Además tiene un historial corto con otros equipos argentinos. Perdió dos veces con Vélez en fase de grupo de la Libertadores 2014, sumó un triunfo y una derrota ante Boca en la actual Libertadores y ante San Lorenzo en 2017 y eliminó a Newell´s en primera ronda de la pasada Sudamericana que ganó tras caer de visita 2-1 y vencer 3-0 de local en la revancha. En total ante equipos argentinos tiene 10 partidos con 4 victorias que incluyen eliminaciones directas a River y Newell´s y 6 derrotas.

El control antidping sorpresa: Mientras el local cuenta con dos futbolistas que dieron positivo en un control antidopaje, Thiago Heleno y Camacho, la Conmebol ordenó un control antidoping sorpresa para el plantel de River, que ni bien pisó Curitiba, debió ponerse a disposición de los médicos de la máxima entidad sudamericana.

Si bien no trascendieron los nombres de los elegidos, se supo que en total fueron 16 los que tuvieron que realizarse el estudio, una cifra llamativa teniendo en cuenta que la delegación la componen 25 jugadores.