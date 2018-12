Recrudece la interna en Independiente por refuerzos

Por cuestiones de refuerzos y con el propio director técnico como pieza de desgaste, la interna política en Independiente traspasó la intimidad del club y se hizo pública. El vice segundo, Carlos Montaña, y el secretario deportivo, Jorge Damiani, quedaron en la vereda opuesta a Hugo y Pablo Moyano, quienes junto a Héctor “yoyo” Maldonado completan el núcleo duro del Rojo.

El presidente, su hijo -el vice- y Maldonado -secretario general- fueron la columna en la que se apoyó el entrenador Ariel Holan en momentos de críticas, incluso de parte de otros dirigentes. Justamente las cuestiones futbolísticas -refuerzos, principalmente- evidenciaron aún más los desajustes internos.

La cuestión tomó carácter público cuando Pablo Moyano le puso su sello a la interna y declaró que la ingeniería respecto a las perspectivas de contrataciones de nuevos futbolistas estaba plasmada en una lista que sólo conocía él “Hugo, Yoyo y Holan”.

Como respuesta, Damiani no ocultó su fastidio y retrucó con contundencia. “Después de las palabras del vicepresidente tienen que saber que el club lo manejan tres personas!”, escribió en sus redes sociales. “El resto de la Comisión no sabe ni participa de las decisiones de lo que pasa en el club! En este mercado va a pasar lo mismo que pasó en el pasado!”, remarcó el mismo dirigente que horas después aseguró que en la CD están “todos en el mismo barco”.

El juego propio de Damiani no cae simpático en el entorno de los Moyano, pero la relación no siempre fue como en la actualidad. De hecho, las diferencias afloraron tras el segundo mandato, que lleva un año tras la reelección con el 89 por ciento de los votos. La relación cayó -al menos desde la perspectiva de los Moyano- cuando el secretario deportivo encaraba negociaciones con otros clubes o representantes con el supuesto aval del presidente, que luego no era tal.

El sector que representa Damiani está compuesto por Favio Fernández -Tesorero del club en uso de licencia- y Gustavo Lema, quien ya no tiene espacio en las decisiones importantes. Carlos Montaña, de bajo perfil pero con roce en la AFA desde hace años, quedó del otro lado de la grieta que se instaló en Independiente y que si se agigante, promete además de nuevos capítulos mediáticos, movimientos en la dirigencia.