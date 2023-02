Restauraron el video del gol preferido de Maradona

Dicha jugada del mejor jugador de todos los tiempos ocurrió en 1980 en un amistoso entre Argentinos Juniors y Deportivo Pereira en Colombia. Para muchos fanáticos, el gol es comparable con el "Gol del Siglo" que Diego le convirtió a los ingleses en el Mundial de México 1986.

s57ey4Yf6JUo2mTf.mp4 El golazo que Diego Armando Maradona le hizo al Deportivo Pereira jugando para Argentinos Juniors

"En 2013 salió a la luz esta maravilla, era un golazo de Diego pero se veia mal, hasta hoy. 3 meses de trabajo con Damián Emilio Carrillo para que sea mejor y a color (se mejorará aún más). Es uno de varios que vendrán", señalaron en el posteo del video.

Durante años, el gol no tuvo registro fílmico, hasta que en 2013 apareció aquel video en blanco y negro en el que se veía una jugada parecida a la de Maradona ante Bélgica, con la diferencia que ante Pereira eludió al arquero mientras que ante los belgas disparó cruzado al segundo palo ante la salida del arquero Pfaff.

"Parecía una locura pensar en colorear y restaurar casi 900 fotogramas manualmente, pero con paciencia y constancia fue tomando forma. Y todavía no está terminado", contó Damián Emilio Carrillo, el encargado de la digitalización de las imágenes durante tres meses.

"Íbamos perdiendo y remontamos un partido 3-3 y después ganábamos 4-3 con ese gol. Fue desde la mitad de la cancha, me tiraban de todo, patadas voladoras…y claro cuando me tiraban yo iba pinchando la pelota e iban quedando en el piso, en la foto está cuando yo la empujo, me paso al arquero y están todos tirados en fila", describió Maradona en una entrevista en 2006 para el programa "Sin Cassette", de TyC Sports, cuando le preguntaron por el gol más lindo de su carrera.

su gol preferido maradona.mp4 Así contaba Diego cómo fue la jugada en Colombia

Hoy, a 43 años del hecho y gracias a la tecnología, se puede ver, de forma nítida y a color, como Diego desparramó rivales como si fueran conos, anticipando las proezas que estaban por llegar.