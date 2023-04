El principal argumento que utilizaron desde el CTA para anunciar que no extenderán su vínculo fue la edad. Si bien el argumento de la edad es "válido", según Marca, "el adiós de Mateu Lahoz proviene de una diferencia de criterios con el CTA. Piensan diferente sobre algunas cuestiones claves, como por ejemplo el VAR".

mateu-lahoz-argentina-messi_w862.webp

Con esta decisión del CTA, Mateu Lahoz no actuará más como árbitro principal en alguna competencia oficial de la FIFA, pero sí podría seguir trabajando en el VAR, algo que no vería con buenos ojos. De esta manera, todo indicaría que después de 15 años se alejaría del arbitraje.

Un partido suyo que quedará en la historia será el de Argentina - Países Bajos sin dudas. Por el desarrollo con el gol agónico de Países Bajos, los penales atajados por el Dibu Martínez, el topo gigio de Messi y también su arbitraje. Es que ¡amonestó a 18 jugadores! en un partido muy caliente.

A Messi no le gustó para nada su manera de dirigir el partido y los 10 minutos que añadió en el segundo tiempo, donde vino el empate de Países Bajos."Si hablás te sancionan, la FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura", criticó con dureza Leo en declaraciones finalizado el encuentro, que decantó para el lado argentino en los penales.