¡Independiente quedó anteúltimo de la Liga Profesional!

Independiente suma 10 puntos en 13 fechas después de un triunfo, siete empates y cinco derrotas. La única victoria la consiguió en la primera fecha contra Talleres en Córdoba. Después, no volvió a ganar. Tiene menos puntos que 26 equipos y solo más que Unión, el último, que tiene 8 unidades.

Atlético Tucumán y Arsenal pasaron a Independiente en esta fecha. El Decano, que tenía 10 puntos como el Rojo, llegó a 13 después de vencer por 3 a 1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Mientras que el equipo de Sarandí, que era el anteúltimo, le dejó ese lugar luego de vencer por 2 a 1 a Unión de manera agónica.

atletico-tucuman-racing.jpg

arsenal.jpg

Con la llegada de Ricardo Zielinski como entrenador, en reemplazo de Leandro Stillitano, el Rojo jugó un buen clásico con Racing pero no pudo llevarse los tres puntos y cayó contra el imparable River. Al Ruso le tocó difícil fixture: ahora recibe a Belgrano (4° con 24 puntos) y luego visita a Argentinos (10° que se hace fuerte de local).

Más allá del pésimo arranque de año, Independiente tiene tiempo para revertir esta situación. Quedan 14 fechas en la Liga Profesional y la Copa de la Liga en esta temporada. El Rojo debe empezar a sumar de a tres para alejar el fantasma del descenso, para salir del fondo de la tabla anual y mejorar su promedio de cara al 2024.

Martín Cauteruccio: "No vamos a pelear el descenso"

Martín Cauteruccio, uno de los hombres de experiencia de Independiente, comentó hace unos días: "No vamos a pelear el descenso. No coincido con los que piensan eso". El delantero de 36 años también pidió que "no hay que volverse locos" por la situación. Recordemos que este año descenderá el último de la tabla anual y los dos últimos de la de promedios.